US-Wahlnacht So halten Sie durch bis zur Entscheidung

Hier sind Sie richtig!

Die Zeitverschiebung zu den USA macht Großereignisse in den Staaten anstrengend - seien es die Oscars, der Superbowl oder, wie heute, die US-Präsidentschaftswahl. Erst weit nach Mitternacht, mit den vorläufigen Ergebnissen für North Carolina, Florida und Pennsylvania wird es richtig spannend.

Wir haben Ideen gesammelt, mit denen Sie Ihre Zeit bis zu den ersten Entscheidungen gut verbringen:

Film ab!

Popcorntüte auf, Fernseher an. Fünf Stunden bleiben Ihnen mindestens, bis die spannenden Ergebnisse einlaufen - genug Zeit also für binge watching.



Wer die Abgründe Washingtons kennenlernen will, wendet sich vertrauensvoll an Frank Underwood, Hauptfigur der Serie "House of Cards" bei Netflix, der sich bis in das Weiße Haus emporlügt und betrügt. Wer scharfe Polit-Satire mit heftigen Rededuellen und vielen Schimpfworten bevorzugt, schaut "Veep" bei Sky Atlantic. Dort lebt sich mit Selina Meyer eine absolut unbegabte und untalentierte Spitzenpolitikerin aus.

Die besten US-Filmpräsidenten aller Zeiten finden Sie übrigens hier - garantiert made in Hollywood.

Sie brauchen gar keine Realitätsflucht? Sie haben immer noch nicht genug vom echten Wahlkampf? Ihnen empfehlen wir die eindrücklichsten Texte von SPIEGEL ONLINE zum Präsidentschaftsrennen. Die Dokumentation "Amerika hat die Wahl" bei Arte beleuchtet zudem den Aufstieg von Donald Trump und Hillary Clinton.

Schlau machen!

Hey, wer kennt schon jedes Detail des US-Wahlsystems? Mit SPIEGEL ONLINE werden Sie in dieser Nacht zum Debattenexperten. Hier ein digitaler Spickzettel:

So funktioniert die US-Präsidentschaftswahl Wahlberechtigt sind in der Regel alle US-amerikanischen Staatsbürger über 18 Jahre. Sie müssen sich allerdings als Wähler registrieren lassen. Die Wähler entscheiden sich zwar für einen der Präsidentschaftskandidaten, wählen aber eigentlich eine Anzahl von Wahlleuten aus ihrem Bundesstaat. Wahlleute sind häufig verdiente Mitglieder ihrer Parteien, von denen sie für die Wahl aufgestellt werden. Jeder Staat hat so viele Wahlleute wie er Senatoren und Abgeordnete im Kongress, der Legislative der USA, hat. Obwohl kein eigener Staat, stellt auch Washington D.C. drei Wahlleute. Von Maine und Nebraska abgesehen, gilt das Mehrheitswahlrecht: Am Wahltag bekommt der Kandidat, der die meisten Wählerstimmen in einem Staat erringt, alle Wahlleute eines Staats zugesprochen. Die Wahl gilt als entschieden, wenn ein Kandidat durch Siege in den Bundesstaaten mindestens 270 Wahlleute und damit die absolute Mehrheit von 538 erreicht. Gut einen Monat nach dem Wahltag geben die Wahlleute ihre Stimme ab. Die Stimmzettel werden am 6. Januar des folgenden Jahres im Kongress gezählt. Zwar sind die Wahlleute nicht in allen Staaten per Gesetz an den Wählerwillen gebunden, doch respektieren sie diesen gewöhnlich. Theoretisch können aber bei einem sehr knappen Wahlergebnis vom Votum der Wähler abweichende Wahlleute das Ergebnis eines Wahltags beeinflussen. Am 20. Januar des folgenden Jahres findet die Amtseinführung statt (auch Inauguration genannt). Der neue Präsident und der Vizepräsident werden vereidigt und ihre Amtszeit beginnt.

Sie brauchen weitere Fakten, Fakten, Fakten? Wichtige Informationen - etwa welche Staaten entscheidend sind - finden Sie hier.

Aber warum Wissen anhäufen, wenn man auch so mit schlauen Sprüchen punkten kann?

So reden in der Wahlnacht klug daher Mit diesen Talking Points beeindrucken Sie garantiert in der Wahlnacht. Zitate starten: Klicken Sie auf den Pfeil



Noch ist genug Zeit - auf zur Wahlparty

AP Hotdogs!



Wer spontan Lust hat, eine öffentliche Wahlparty zu besuchen, wird in zahlreichen deutschen Städten fündig. Eine Übersicht über die Feiern der Wahlnacht finden Sie hier.

Oder Sie lassen Trump, Clinton und ihre Freunde zu Ihnen ins Wohnzimmer kommen und schmeißen Ihre eigene Wahlparty. Wer richtig amerikanisch feiern will, sollte auf Folgendes nicht verzichten:

Craftbeer, Popcorn, Marshmallows, Hotdogs (Achten Sie darauf, scharfe Sauce dazu zureichen: Scharfes hält wach!). US-Flaggen gibt's im Netz zum Ausdrucken. Besonders Detailverliebte finden hier noch ein paar Ideen, ihren Gästen Häppchen mit Stars-and-Stripes-Motiven zu reichen.

Die Playlist für den Abend finden Sie bei Spotify - abzurufen hier - , und sie kommt vom US-Radio NPR: Mit dabei "Don't Panic" von Coldplay und "I Wanna be Sedated" von den Ramones.

Studieren Sie spätestens jetzt den Ablaufplan für die Nacht. Wir haben drei Szenarien aufgeschrieben, wie es laufen könnte: Landslide-Sieg für Clinton, Durchmarsch für Trump oder ein knapper Ausgang. Übrigens: Ist in dieser Nacht von Landslide die Rede, ist ein klarer Sieg für einen der Kandidaten gemeint. Die Voraus-Analyse der drei möglichen Wahlausgänge lesen sie hier:

Wenn Sie noch schlafen wollen, dann spätestens jetzt ab ins Bett. Für diese Zeiten sollten Sie sich den Wecker stellen, um nichts zu verpassen:

Hurra! Der Livestream von SPIEGEL ONLINE in der Wahlnacht startet.

In Georgia, New Hampshire, Virginia und im Osten Floridas schließen die Wahllokale. Kurz danach ist mit ersten Hochrechnungen zu rechnen, die aber meist Bezirk für Bezirk eintrudeln. Letzte Umfragen sehen Trump in Georgia und Clinton in Virginia deutlich vorne. New Hampshire und Florida werden richtig knapp.

Die Wahllokale schließen in North Carolina - und die letzten Umfragen von realclearpolitics.com sahen Trump um etwa einen Prozentpunkt vorne. Mit 15 Wahlmännerstimmen ist North Carolina einer der ersten wirklich spannenden "battleground states". Der Haken: Bis ein vorläufiges Ergebnis der Wahlbehörden vorliegt, könnte es Stunden dauern.

Getty Images/ BBC News & Current Affairs Miami Beach, Florida

Ladies and gents: Florida! Im Osten des Bundesstaats sind die Wahllokale seit einer Stunden zu, ein kleiner Teil im Westen - die sogenannte panhandle am Golf von Mexiko - wählt eine Stunde länger. Eine verlässliche Nachwahlbefragung (auf Englisch: exit poll) für den ganzen Bundesstaat kommt also erst nach zwei Uhr unserer Zeit. Liegt Clinton hier deutlich vorne (wonach es in den Umfragen nicht aussah), wäre das für die Demokratin ein bedeutender Erfolg. Ohne den Sunshine State hat Trump praktisch keine Chance mehr.

Gar nicht schlafen? Auch eine Möglichkeit. Diese Tipps aus dem SPIEGEL-ONLINE-Gesundheitsressort helfen: Um den Wahlmarathon mit halbwegs offenen Augen durchzustehen, empfehlen wir vor allem leichte Kost, ausreichend Flüssigkeit und Koffein.

Getty Images Americano

Vier, fünf Tassen Kaffee (das entspricht rund 400 mg Koffein) oder mehrere Tassen schwarzer Tee pro Tag gelten als gesundheitlich unbedenklich. Ausnahme: Schwangere und Stillende, sie sollten nicht mehr als 200 mg Koffein täglich zu sich nehmen.

Mit den beliebten Energydrinks sollte man es nicht übertreiben, Ärzte berichteten kürzlich von einem Mann, der seine Leber durch wochenlangen Konsum von täglich vier bis fünf Dosen geschädigt hatte.

Bei einem Durchhänger helfen Bewegung und frische Luft. Sie bringen den Kreislauf in Schwung. Und falls gar nichts mehr geht: kalt duschen.

Ein guter Muntermacher wäre natürlich auch Adrenalin, das der Körper in Schreckmomenten ausschüttet. Wenn Trump Florida gewinnt, sollte das für viele als Schreckmoment genügen.

Die Wahllokale schließen in weiteren Staaten. Auf diese Ergebnisse sollten Sie jetzt achten: Arizona, Colorado, Michigan und Wisconsin.

Das Denken fällt schwerer. Verständlich. Da hilft nur, eine Bildergalerie durchzuklicken, etwa die mit den Präsidenten-Privilegien. Stichwort: mein Haus, mein Rosengarten, meine Air Force One.

Mein Haus, mein Flugzeug, mein Basketballkorb Schöner Wohnen im Weißen Haus: Die Machtzentrale der USA liegt an der 1600 Pennsylvania Avenue in Washington. Hier regiert und wohnt der Präsident. Sollten sich er und die First Lady mal aus dem Weg gehen wollen, ist das kein Problem: Schließlich gibt es 132 Räume, 35 Badezimmer, acht Treppenhäuser, drei Aufzüge, einen Swimmingpool, einen Tennisplatz, einen Kinosaal sowie eine Kegelbahn. Im berühmtesten Zimmer des Weißen Hauses, dem Oval Office, lässt es sich offensichtlich bestens sinnieren, vor allem wenn der Fotograf dabei ist. Es ist der Hauptarbeitsplatz des Präsidenten, der nach seinen Vorstellungen umgebaut werden kann. Für Obama wurde 2010 renoviert: mit neuen Tapeten, cremefarbenen Sofas - und einem ovalen Teppich. Stehen blieb allerdings der alte Schreibtisch "Resolute", der bereits seit der Amtszeit von John F. Kennedy im Oval Office seinen Platz hat. Hoffentlich ist der Boden nicht zu rutschig: Präsident Obama und sein "First Dog" Bo rennen im April 2009 durch den Ostflügel des Weißen Hauses. Ab und an gibt es auch prominenten Besuch für den Präsidenten, der den mächtigsten Mann der Welt ziemlich klein aussehen lässt: Basketball-Star Shaquille O'Neal. In der Küche des Weißen Hauses werden vom Frühstück bis zum großen Staatsdinner alle Mahlzeiten zubereitet. Fünf Köche können 140 Abendessen oder Häppchen für 1000 Gäste anrichten. Über eine eigene Treppe und einen Fahrstuhl gelangt das Essen schnell hinauf in die Speiseräume im ersten Stock. Auf dem Südrasen hat die Amtszeit von Barack Obama Spuren hinterlassen. Unter anderem ließ der nach Amtsantritt den Tennisplatz so umbauen, dass hier auch Basketball auf voller Feldgröße gespielt werden kann. Ein kleineres Feld hatte das Weiße Haus schon seit 1991. Der wichtigste Mann der USA muss viel reisen: Deshalb startet der Präsidentenhubschrauber "Marine One" direkt von der Grünfläche südlich des Weißen Hauses - mit bestem Blick auf das Washington Monument. Helikopterflüge sind die erste Alternative zu Fahrzeugkolonnen. Aber es gibt auch andere Transportmöglichkeiten. Zum Beispiel die Air Force One. Hier steht die Maschine auf dem Flughafen in Tokio während eines Staatsbesuchs von US-Präsident Obama im November 2009. Das Flugzeug ist aber inzwischen in die Jahre gekommen. So sieht das neue Dienstflugzeug aus: Die US-Luftwaffe hat sich für eine Boeing 747-8 als neue Air Force One entschieden. Hier ist ein Jumbojet dieses Typs in Everett im US-Bundesstaat Washington zu sehen. Abschalten bei Cola und Chips: Der Präsidentenflieger lässt auch Raum für Spaß und Unterhaltung. Das Bild zeigt Obama und seine Mitarbeiter vor dem Bord-Fernseher. Es läuft das Spiel Deutschland gegen USA während der Fußball-WM 2014. Aber nicht nur in der Luft ist der US-Präsident mobil. Es gibt auch einen Präsidenten-Cadillac, vom Secret Service "The Beast" genannt. Tatsächlich ein mächtiges Gefährt: Neun Tonnen schwer, gepanzerte Karosserie, 13 Zentimeter dickes Panzerglas, die Türen so schwer wie die eines Flugzeugs. An Bord befinden sich Nachtsichtgerät, Gewehre und Tränengasgranaten. Sicher ist sicher. Für die nötige Sicherheit sorgen auch die Männer mit den Sonnenbrillen: Wenn der Präsident verreist, sind Heerscharen von Sicherheitsleuten mit dabei - man erkennt sie in der Regel an den verspiegelten Sonnenbrillen und der betont ausdruckslosen Mimik. Neben dem Amtssitz des Präsidenten gibt es auch eine Landresidenz: Camp David in Maryland. Dort wird jedoch nicht nur ausgespannt, es fanden auch bereits etliche politische Treffen statt. Auf dem Bild ist Barack Obama unter anderem mit Angela Merkel im Jahr 2012 zu sehen. Und was gehört sonst noch zu den wichtigsten Aufgaben des Präsidenten? Das Land im Ausland zu repräsentieren. Visiten machen durstig. Im September 2016 besuchte Obama Laos und ließ sich am Mekong-Fluss die Milch aus einer Kokosnuss schmecken. Schon drei Monate zuvor ging es für die Familie Obama nach Havanna. Es war der erste Kuba-Besuch eines Präsidenten nach 90 Jahren. So ein Präsident kommt viel herum in der Welt. Etwa nach England, wo auch Zeit für eine kleine Golfpartie bleibt. Hier sitzt Ex-Premier David Cameron im April dieses Jahres mit Obama im Caddie auf dem Golfplatz The Grove in Hertfordshire nördlich von London: Obama gilt als passionierter Golfspieler. Der Platz war schuld. Glamour-Dinner: Barack Obama und Ehefrau Michelle zu Besuch im Kensington-Palast. Prinz William, seine Frau Kate und Prinz Harry im Gespräch mit den Gästen. Oder man genießt entspannnt den Alpenblick am Rande des G7-Gipfels im Schloss Elmau. Was Kanzlerin Angela Merkel dem US-Präsidenten hier wohl erklärt? Die Aufgaben des Präsidenten sind vielfältig: So steht der Präsident als "Commander-in-Chief" an der Spitze der Streitkräfte und kontrolliert die Atomwaffen der Supermacht. Die Verfassung räumt zwar allein dem Kongress das Recht ein, einen Krieg zu erklären. Allerdings kann der Präsident auch ohne Zustimmung der Abgeordneten einen bis zu 90 Tage dauernden Kriseneinsatz anordnen. Der Präsident vertritt die USA als oberster Repräsentant nach innen und außen. Darüber hinaus bestimmt er auch die Richtlinien der US-Außenpolitik. Manche Entscheidungen darf er aber ganz alleine treffen. Etwa, wenn Truthähne begnadigt werden. Jedes Jahr darf der Präsident an Thanksgiving einen oder mehrere Tiere vor dem Feiertags-Tod bewahren. Das jährliche Gehalt eines Präsidenten ist in den USA gesetzlich festgelegt und kann von ihm selbst nicht verändert werden. Es liegt bei 400.000 Dollar. Nach ihrer Amtszeit fallen die US-Präsidenten finanziell weich: Die Leistungen für Ex-Regierungschefs umfassen eine Pension, Büro- und Reisespesen. Die Pension alleine beträgt derzeit 205.700 Dollar. Stärker ins Gewicht als die Pension können die Bürospesen fallen, die 2015 im Falle des jüngeren Bush 434.000 Dollar ausmachten.

Oder einfach die spektakulärsten Fotos des Wahlkampfs anschauen. Die finden Sie hier:

Die besten Bilder Die Frau mit dem unvergesslichen Gesichtsausdruck heißt Robin Roy. Sie stand ihrem Idol Donald Trump im Januar 2016 im Vorwahlkampf in Lowell, Massachusetts, plötzlich gegenüber. "Ich habe das in dem Moment nicht so richtig verkraftet", erzählte sie SPIEGEL-ONLINE-Korrespondent Veit Medick später. Hillary Clinton, hier im Vorwahlkampf in Fairfax, Virginia, am 29. März, genießt die Zuneigung ihrer jungen Fans. Davon gibt es nämlich weniger, als ihr lieb ist. New York, Trump Tower, 16. Juni 2015: Gleich wird der Milliardär Donald Trump seine Kandidatur verkünden. SPIEGEL-ONLINE-Reporter Marc Pitzke war dabei, er erinnert sich: "Wie die beiden Trumps huldvoll winkend die goldene Rolltreppe herunterkamen, bevor er seine Brandrede gegen Einwanderer hielt... Damals war klar: Dieser Wahlkampf wird anders, irrer als alle anderen zuvor." Trump bei seinem ersten Wahlkampfauftritt am 10. Oktober 2015 in Norcross, Georgia. Schon bald wussten die Menschen, was sie bei einer solchen Rally erwartet: Nicht einfach ein Politiker, der für sein Programm wirbt, sondern ein Show-Mann, der die Massen aufpeitscht. Trumps Kernbotschaft: Er will eine Mauer bauen an der Grenze zu Mexiko, das Nachbarland werde dafür zahlen. So sieht dieser Trump-Anhänger das auch. Männer in dunklen Anzügen - und eine Frau: Es war eng im Vorwahlkampf der Republikaner. Jeb Bush (3. v. li.), Sohn bzw. Bruder zweier US-Präsidenten, rechnete sich Chancen aus. Bald war klar: Gemäßigte haben bei den Republikanern diesmal keine Chance. Na, spüren Sie ihn noch, "The Bern"? Ein leicht zerzauster, großväterlicher Linker elektrisierte die demokratische Jugend und wurde zur ernsten Gefahr für Hillary Clinton im Vorwahlkampf: Bernie Sanders, Senator aus Vermont (hier bei einer Wahlveranstaltung am 17. Mai). Anders als Clinton weckte Sanders echte Begeisterung an der Basis (hier am 14. Februar in Las Vegas). Doch am Ende fehlte die Unterstützung der Partei, Clinton entschied den Vorwahlkampf für sich. Hat Donald Trump kleine Hände? Es passte zum Gaga-Faktor dieses Wahlkampfs, dass das in einer der Vorwahlkampf-Debatten der Republikaner, am 3. März in Detroit, tatsächlich Thema war. Donald Trump betritt am 18. Juli die Bühne beim Republikaner-Parteitag in Cleveland, gleich werden ihn die Abgeordneten zum Präsidentschaftskandidaten küren. SPIEGEL-Korrespondent Gordon Repinski erinnert sich: "Der Auftritt war bombastisch inszeniert und überdreht, zu viel Licht, zu viel Qualm, zu viel Gold, zu große Schrift. Doch in diesem Moment wurde einem bewusst, dass sich die einstige Witzfigur Trump tatsächlich durchgesetzt hatte." Wenig später, in der letzten Juli-Woche, hielten die Demokraten ihren Parteitag in Philadelphia ab. SPIEGEL-ONLINE-Redakteurin Patricia Dreyer: "Michelle Obama hielt dort die vielleicht beste Rede dieses Wahlkampfs. Ihr moralischer Imperativ 'When they go low, we go high' wurde zum Gegenentwurf einer von Hass-Rhetorik geprägten politischen Schlacht." Und natürlich: die Ballons! Bill Clinton genoss die Abschlussfeier nach der Nominierung seiner Frau Hillary zur Präsidentschaftskandidatin mit kindlicher Freude - und wurde zum Internet-Mem. Aber es war nicht alles nur heiter in Philadelphia: Diese Bernie-Sanders-Anhängerin hat sich "Zum Schweigen gebracht" über den Mund geklebt. Sandra Sperber, SPIEGEL-ONLINE-Video-Reporterin: "Ich war überrascht, wie viele bis zuletzt noch geglaubt hatten, Bernie Sanders zum Präsidentschaftskandidaten machen zu können. Aber die meisten haben sich mit Clinton abgefunden - oder im Stillen geweint." Babys knuddeln, eine unverzichtbare Disziplin für Politiker im Wahlkampf. Dass dabei nicht immer schmeichelhafte Motive herauskommen, zeigt dieses Foto aus Colorado Springs vom 29. Juli. Dieser Moment stellte den Wahlkampf komplett auf den Kopf: Am 11. September kollabierte Hillary Clinton bei der Gedenkfeier am Ground Zero in New York. Sie hatte eine Lungenentzündung verschleppt. Danach musste sie eine Auszeit nehmen, ihre Umfragewerte sackten ab. Die Videoaufnahmen von der schwankenden Clinton hatte Zdenek Gazda gemacht, über den sofort eine Flut von Medienanfragen hereinbrach. Gazda tauchte ab, sprach aber mit SPIEGEL-ONLINE-Reporter Veit Medick: Ihm sei sein Scoop peinlich, "ich bin Clinton-Anhänger!" Wenig später, am 26. September beim ersten TV-Duell gegen Donald Trump, war Clinton wieder obenauf. Sie war besser vorbereitet, konzentrierter - und setzte in den Schlussminuten das Thema der kommenden Wochen: Trumps Frauenfeindlichkeit. Trump verlor das erste TV-Duell deutlich. Er atmete schwer, schnaufte ins Mikrofon ("Wrong! Wrong!"), wirkte fahrig. Klare Gewinner dieser US-Wahl sind die Schauspieler Kate McKinnon und Alec Baldwin, die in der Satire-Show "Saturday Night Live" auf geniale Weise die Spitzenkandidaten verkörpern. Baldwin erhielt gar den höchsten Ritterschlag: Er wurde von Trump auf Twitter beschimpft - ein Zeichen, dass seine Charakterisierung ins Schwarze trifft. Für ein paar Augenblicke verliebte sich Amerika in diesen Mann: Ken Bone, ein knuddeliger Typ im roten Zopfstrick-Pullover, der bei der zweiten TV-Debatte eine Nerd-Frage stellte. Wenige Tage später war die Liebe schon wieder aus: Bone versuchte aus seinem Ruhm Kapital zu schlagen, und ein paar unschöne Posts aus einem Reddit-Forum tauchten auf. Well, it was nice while it lasted. Eine ganz traurige Gestalt: TV-Moderator Billy Bush. Er verlor seinen Job, nachdem ein Video aus dem Jahr 2005 auftauchte. Darin ist zu hören, wie Trump mit Grabschereien prahlt, Bush stachelt ihn an. Die Veröffentlichung des Videos schlug ein wie die sprichwörtliche Bombe, Trump fiel in den Umfragen dramatisch zurück. Am 17. Oktober bat Trump in Green Bay, Wisconsin, dieses Mädchen auf die Bühne. Die Kleine mochte sich von ihm allerdings nicht küssen lassen. Eine Steilvorlage für die Abendshows der Comedians im US-Fernsehen. Sie kann TV-Duell, er nicht: Am 19. Oktober ging in Las Vegas die dritte und letzte Debatte zwischen den Spitzenkandidaten über die Bühne. Am Ende hieß die Siegerin zum dritten Mal Hillary Clinton, Donald Trump zerriss frustriert seinen Spickzettel. Trumps Anhänger sind nicht einfach gegen Clinton - sie wollen sie im Gefängnis sehen, halten ihr Verhalten in der E-Mail-Affäre für strafbar. Schlachtruf bei Trump-Wahlveranstaltungen: "Lock her up, lock her up." Wer kuschelt da mit Michelle Obama? Der Vorgänger ihres Mannes, George W. Bush, bei der Eröffnung des ersten Museums für afroamerikanische Geschichte und Kultur in Washington am 24. September. Das Foto wurde zum Sinnbild für die Hoffnung, dass trotz der tiefen Feindschaft zwischen Demokraten und Republikanern Brückenschläge möglich sind. Kein TV-Journalist dürfte den eigenen Marktwert in diesem Wahlkampf so gesteigert haben wie Megyn Kelly. Die Moderatorin vom konservativen Sender Fox News legte sich mit den alten mächtigen Männern der Republikaner an. Ob im Schlagabtausch mit Donald Trump oder Newt Gingrich - Kelly hatte stets das letzte Wort. Respekt. Go, Cubs, Go! Im November geschah ein Baseball-Wunder: Nach 108 Jahren gewannen die Chicago Cubs erstmals wieder die World Series - gegen die Cleveland Indians. Hillary Clinton, die in Chicago geboren wurde, zeigte sich parteiisch. Danke, Michelle! Die First Lady war eine der wichtigsten Helferinnen für Hillary Clinton in diesem Wahlkampf, weil sie bei drei wichtigen Wählergruppen viel besser ankommt als die Kandidatin: bei Frauen, Schwarzen und jungen Leuten. Am 28. Oktober, knapp zwei Wochen vor dem Wahltag, wurde das Rennen erneut auf den Kopf gestellt, von diesem Mann: FBI-Chef James Comey gab bekannt, dass neue E-Mails untersucht würden, die einen Bezug zur Causa Clinton haben könnten. Die Demokraten warfen Comey, der Republikaner ist, vor, aus Wahl-Kalkül einen Verdacht gestreut zu haben. Trump und Clinton als Horror-Deko an Halloween: Ende Oktober hatten die meisten US-Bürger längst schon genug vom US-Wahlkampf, Kürbis-Meisterschnitzer Hugh McMahon verlieh der Kultfrucht in New York ein gar furchterregendes Antlitz. Seine Zeit geht zu Ende: US-Präsident Barack Obama wächst den Amerikanern in seinen wenigen verbleibenden Amtswochen noch einmal richtig ans Herz. Hier hält er zum letzten Mal eine Rede beim Correspondents Dinner in Washington. Schon jetzt legendär: sein Mic Drop am Schluss, "Obama out". Miss you already, Mr. President!

Achten Sie jetzt auf die Ergebnisse aus Iowa und Nevada - auch hier könnte es knapp werden.

Sie sind immer noch nicht müde? Herzlichen Glückwunsch! Dann kennen Sie jetzt womöglich schon den neuen US-Präsidenten. SPIEGEL ONLINE hält sie bis in den Morgen hinein mit dem Livestream und aktuellen Meldungen auf dem Laufenden. Wachbleiben lohnt sich also!