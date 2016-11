Rennen ums Weiße Haus Und nun?

Bis vor Kurzem waren sie im Lager von Hillary Clinton siegessicher. Donald Trump? Sei quasi chancenlos, streuten ihre Vertrauten. Die Demokratin habe, so hieß es, die effektivere Wahlkampfmaschine. Zudem seien derart viele Staaten inzwischen potenziell demokratisch, dass Clinton sogar Kampfzentren wie Florida und Ohio verlieren könnte und trotzdem noch auf die benötigten 270 Wahlmänner kommen würde.

Seitdem das FBI ankündigte, neue E-Mails der Demokratin zu prüfen, ist die Lage ein wenig anders. In Clintons Team macht sich Unruhe breit. Trump hat in vielen Erhebungen aufgeschlossen, national und in einigen umkämpften Bundesstaaten. Im Umfeld der Demokratin klammern sie sich plötzlich an jede Umfrage, die die Kandidatin in einem wichtigen Staat vorne sieht. Vier Dinge müssen Clinton Sorgen machen.

1. Unsicherheitsfaktor Unabhängige

AFP Wahlschilder in Akron, Ohio

Wie die Stimmung in den wichtigen Bundesstaaten ist, versuchen beide Lager unter anderem aus den Frühwahl-Statistiken herauszulesen. Weil sich jeder, der wählt, entweder als Demokrat, Republikaner oder Unabhängiger registrieren muss, lässt sich dort, wo bereits gewählt werden kann, eine gewisse Tendenz errechnen: In der Regel stimmen die Wähler entlang ihrer Registrierung. Zudem lässt sich recht einfach klären, an welche Tür man noch klopfen muss, um die potenziellen Unterstützer zu erreichen, die noch nicht zur Wahl gegangen sind.

Clintons Vertraute glauben aus den ersten Zahlen eine historisch hohe Wahlbeteiligung herauslesen zu können. Auch die Ergebnisse in umkämpften Staaten wie Florida und Colorado stimmen sie zuversichtlich. Wie zuverlässig die Analysen allerdings sind, ist fraglich.

Es gibt einen gewaltigen Unsicherheitsfaktor: die Unabhängigen. Die Gruppe der Amerikaner, die sich nicht über eine bestimmte Partei registriert, wächst seit Jahren an, in manchen Bundesstaaten sogar rasant. In Florida zum Beispiel haben sich in diesem Jahr drei Millionen Wähler ohne Parteizugehörigkeit angemeldet, eine halbe Million mehr als vor vier Jahren. Wie diese Gruppe wählt, lässt sich wesentlich weniger genau vorhersagen, als die Gruppe der Demokraten oder Republikaner. Dass sich unter den Unabhängigen ein guter Teil seiner Fans versteckt, ist eine von Trumps Hoffnungen.

2. Die Null-Bock-Millenials

REUTERS Fans von Sanders im Mai



Einer der Gründe, weshalb das Lager von Clinton sich die Zahlen der Frühwähler in diesen Tagen gerne anschaut: Der Enthusiasmus unter Latino-Wählern - also in jener Gruppe, in der Trump nur einen äußerst schwachen Rückhalt hat - ist stark angewachsen. Aus Texas zum Beispiel werden Rekordwerte gemeldet. Es gibt für die Demokratin aber auch alarmierende Zeichen: Auf eine hohe Beteiligung der jungen Amerikaner - ein wichtiger Grund für die Wahlsiege Barack Obamas in den Jahren 2008 und 2012 - kann sie offenbar nicht automatisch zählen. Diese ist vielerorts rückläufig. Insbesondere in den wichtigen Bundesstaaten Ohio, Nevada und Iowa - die Obama 2012 allesamt gewann - ist der Anteil der "Millenials" an den Frühwählern abgestürzt.

Das kann mehrere Gründe haben: Viele junge, liberale Amerikaner waren Anhänger von Bernie Sanders und tun sich schwer mit Clinton. Andere sind möglicherweise bislang den Wahllokalen fern geblieben, weil sie Warteschlagen fürchteten oder schlicht keine Zeit hatten.

Für Clinton steht fest: Je höher die Zahl an jungen Wählern, desto besser. Sie muss einen Weg finden, um sie an die Urne zu treiben.

Anders Trump. Er hat unter "Millenials" einen noch schlechteren Ruf als Clinton, kann also kaum auf ihre Unterstützung hoffen. Seine Chance ist, dass möglichst viele von ihnen ganz zu Hause bleiben - und ihm somit indirekt helfen.

3. Wenig Begeisterung unter Afroamerikanern

REUTERS Afroamerikaner in Michigan



Eine zweite Gefahr für Clinton ist die offenbar sinkende Wahlbeteiligung von Afroamerikanern. Die Zahlen erreichen vielerorts nicht die der Obama-Wahlen: In Florida stellen Afroamerikaner laut der "New York Times" bislang nur 15 Prozent der Wähler, die ihre Stimme schon abgegeben haben. Vor vier Jahren waren es 25 Prozent. In North Carolina ist ihre Wahlbeteiligung verglichen mit 2012 um 16 Prozent abgestürzt. Ähnliche Entwicklungen werden aus Ohio gemeldet.

Der Trend kommt für Clintons Team nicht ganz unerwartet. Schon lange herrscht in der Zentrale der Demokratin die Sorge, dass Obamas Abschied aus dem Weißen Haus sich negativ auf den Enthusiasmus unter Afroamerikanern auswirken könnte. Die Mannschaft der Demokratin hofft noch auf eine massive Schluss-Mobilisierung in dieser wichtigen Wählergruppe.

Und einer soll helfen: Barack Obama. Von Clintons Strategen wird der Präsident in diesen Tagen täglich in einen neuen Swing State geschickt. Am Mittwoch sprach Obama die Probleme offen an. Die Beteiligung schwarzer Amerikaner sei "noch nicht so stabil wie sie sein sollte", mahnte er. Die Botschaft: Wenn ihr nicht wählen geht, wird Trump Präsident.

4. Die Spätentscheider

AFP Bänder für Frühwähler

Umfragen sind heutzutage eine Wissenschaft für sich. Um möglichst präzise Vorhersagen machen zu können, versuchen die Meinungsforscher, ein immer genaueres Abbild der Wählerschaft zu befragen. Natürlich liegen die großen Institute auch immer mal wieder daneben, was aber nicht unbedingt an der falschen Methodik liegen muss. Es kann auch den Grund haben, dass sich in den letzten 48 Stunden vor einem Urnengang ein relevanter Teil der Wähler umentscheidet oder überhaupt erst auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin festlegt.

Diese Spätentscheider können auch in diesem Jahr ein wichtiger Faktor sein. Rund jeder zehnte Wahlberechtigte gibt an, immer noch keine Entscheidung getroffen zu haben. Wie die letzten Tage vor dem 8. November ablaufen, dürfte auf ihre Stimme stärkeren Einfluss haben als auf die der anderen Wähler. Weil in diesem Jahr beide Kandidaten so beispiellos unpopulär sind, könnte die Frage, wer von beiden im Schlussspurt im Fokus der Debatte steht, den Ausschlag geben.

Und da hofft Trump auf einen Vorteil: Seit Tagen geht es um Clinton und das FBI. Kommt kein anderes, für ihn unangenehmes Thema dazwischen, könnte Trump in der Gruppe der Spätentscheider am 8. November abräumen.