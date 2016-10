Europäische Beobachter bei der US-Wahl "Wir sind nicht die Polizei"

Die US-Wahl läuft bereits, in vielen Bundesstaaten haben Wahllokale geöffnet, dort können Bürger früh abstimmen, auch Briefwahl ist bereits möglich. Doch wer stellt sicher, dass bei dieser Abstimmung alles mit rechten Dingen zugeht, die Regeln eingehalten werden?

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) entsendet mehr als 300 Mitarbeiter in die USA, die an ausgewählten Wahllokalen den Ablauf der Abstimmung beobachten. Doch welche Möglichkeiten haben sie, tatsächlich gegen Missbrauch vorzugehen? Können sie bei Regelverstößen überhaupt einschreiten?

Lesen Sie hier das Interview mit der Leiterin der Kommission, OSZE-Botschafterin Audrey Glover.

Zur Person OSZE Audrey Glover leitet die Wahlbeobachter-Kommission der OSZE 2016 in den USA. Als Anwältin ist sie spezialisiert auf Internationales Recht und hat seit 2004 zwölf Kommissionen geleitet, u.a. in der Ukraine und in der Mongolei.

SPIEGEL ONLINE: Frau Glover, dass Wahlen von der OSZE beobachtet werden, hält man in Entwicklungsländern oder instabilen Demokratien für normal. Doch Sie haben auch bei der US-Wahl Ihre Teams im Einsatz. Warum?

Audrey Glover: Wir beobachten in allen Ländern, die uns einladen. Das ist bei den USA der Fall.

SPIEGEL ONLINE: Warum glauben Sie, gab es diese Einladung?

Glover: Die USA sind als demokratisches Land sehr interessiert am Wahlprozess, man will anderen Länder zeigen, wie man die Wahlen hier durchführt, man will voneinander lernen. Dass Fremde ins Land kommen, um eine Wahl zu beobachten, sollte nicht zuletzt auch die Bürger zuversichtlich stimmen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

SPIEGEL ONLINE: Was sagen Sie zur Aussage des republikanischen Spitzenkandidaten Donald Trump, die US-Wahlen würden manipuliert?

Glover: Das sind Behauptungen. Wir sind nur an Fakten interessiert.

AFP Donald Trump

SPIEGEL ONLNE: Wir groß ist Ihr Beobachter-Team?

Glover: Wir haben 100 sogenannte Langzeitbeobachter angefordert und 26 bekommen. Direkt zur Wahl werden dann noch einmal etwa 300 Beobachter anreisen.

SPIEGEL ONLINE: Was können die in einem so großen Land wie den USA ausrichten?

Glover: Ein Gros unserer Arbeit besteht darin, vorab ausfindig zu machen, welche Wahllokale wir überhaupt besuchen dürfen. Einige US-Bundesstaaten untersagen Beobachtern nämlich, die Lokale zu betreten.

SPIEGEL ONLINE: Können Sie dabei nicht auf Informationen von früheren Wahlen zurückgreifen?

AFP "Ich habe gewählt"-Sticker aus Las Vegas, Nevada

Glover: Nein. Diese Bestimmungen ändern sich ständig. Manchmal interpretieren schon verschiedene Bezirke eines Bundesstaates die Gesetzgebung unterschiedlich. Und das Letzte, was wir wollen, ist, noch größere Verwirrung zu stiften.

SPIEGEL ONLINE: Welche sind die Bundesstaaten die gar keine internationalen Beobachter zulassen?

Glover: Texas, Louisiana, Oklahoma, Wisconsin, North Carolina, Alabama, Arizona, Alaska, Connceticut, West Virginia, Tennessee und Ohio. Dorthin entsenden wir niemanden.

SPIEGEL ONLINE: Konzentrieren Sie sich bei der Beobachtung auf sogenannte "Battleground States" wie Ohio oder Pennsylvania, die am Ende den Unterschied machen könnten?

Glover: Natürlich ist das Rennen in diesen Staaten besonders interessant, aber das ist nicht unser Maßstab. Wir wollen ein ausgewogenes Bild des gesamten Landes erstellen.

SPIEGEL ONLINE: Das erste Mal hat die OSZE 2004 Beobachter zu einer US-Wahl geschickt. Lag das daran, dass 2000 der Demokrat Al Gore, der George W. Bush unterlegen war, das Ergebnis hat anfechten lassen?

Glover: Es lag daran, dass uns das Außenministerium eingeladen hatte.

SPIEGEL ONLINE: Schreiten Sie ein, wenn Sie Auffälligkeiten wahrnehmen?

Glover: Auf keinen Fall. Wir sind nicht die Polizei, wir sind Beobachter. Wenn wir etwas bemerken, tragen wir das in unsere Formulare ein - einschreiten werden wir sicher nicht.

AFP Briefwahl-Zettel 2016

SPIEGEL ONLINE: Kürzlich ist auch ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie Helfer der Demokraten darüber diskutieren, Ausschreitungen vor Wahllokalen zu provozieren. Wie bereiten Sie Ihre Mitarbeiter auf solche Fälle vor?

Glover: Wir schärfen ihnen ein, dass wir unparteiisch sind. Wir beobachten, sammeln Fakten. Wenn solche Fälle eintreten wie das, was Sie beschreiben, ist zu hoffen, dass die US-Behörden einschreiten werden.

SPIEGEL ONLINE: Donald Trump hat seine Anhänger aufgerufen, vor Wahllokalen "wachsam" zu sein. So etwas kann leicht zu Spannungen führen. Verstärken Sie Ihre Sicherheitsmaßnahmen?

Glover: Für den Fall, dass es zu Einschüchterungsversuchen kommt, ist Sicherheitspersonal im Einsatz. Aber wir erwarten keine Probleme.

SPIEGEL ONLINE: Erst kürzlich gab es Berichte über Frühwähler in Texas, die schilderten, dass Wahlautomaten das falsche Ergebnis eingebucht hatten: Sie hätten für Republikaner gestimmt, markiert wurde auf dem Wahlzettel aber Clinton/Kaine. Was machen Ihre Beobachter in einem solchen Fall?

Glover: Wir haben einen Rechtsexperten im Team, der sich anschaut, ob solche Vorwürfe untersucht und von den Behörden juristisch verfolgt werden. Wir würden auch beobachten, ob sich entsprechende Fälle häufen.