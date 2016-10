Neue Serie zur US-Wahl Die Gesichter Amerikas

Der 8. November ist ein Tag, auf den ganz Amerika hin fiebert. An jenem Dienstag entscheidet das Land darüber, wer 45. Präsident der Vereinigten Staaten werden soll - Hillary Clinton oder Donald Trump.

Es ist eine historische Wahl: Schafft es die erste Frau ins Weiße Haus? Oder ein milliardenschwerer Immobilienmogul? Eine der erfahrensten Politikerinnen des Landes? Oder ein völliger Neuling?

Hillary Clinton gegen Donald Trump - es ist ein Wahlkampf der Extreme. Die USA sind so aufgewühlt wie lange nicht. Die politischen Lager stehen sich feindlich gegenüber. Die mediale Polarisierung verstärkt den Eindruck einer gespaltenen Nation.

Wer auch immer am Ende vorne liegt: Der nächste Präsident wird nicht als Darling der Nation starten. Er - oder sie - wird ins Weiße Haus einziehen, weil der andere noch ein Stück unbeliebter war. Und die Hauptaufgabe wird sein, das Land zu versöhnen.

Was ist los in den USA im Jahr 2016? Warum ist der Wahlkampf so aufgeladen? Warum stehen sich viele Bürger so unversöhnlich gegenüber? Antworten auf diese Fragen können die Menschen geben, die nicht sofort sichtbar sind, wenn man den Wahlkampf verfolgt. Es sind die Amerikaner abseits des Scheinwerferlichts, die zwischen Illinois und Alabama leben und mit der Washingtoner Politik allenfalls indirekt etwas zu tun haben.

Die USA-Korrespondenten von SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE haben einige dieser Bürger getroffen. In unserer neuen Porträtserie bei SPIEGEL Plus kommen sie zu Wort und sprechen über ihren ganz persönlichen Blick auf ihr Land: Die Gesichter Amerikas.

Hier finden Sie die ersten Geschichten - die Übersicht wird in den kommenden Wochen fortlaufend aktualisiert.