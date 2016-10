US-Wahlkampf Die Clinton-Attitüde

Bei den Demokraten sind sie jetzt sauer auf FBI-Chef James Comey. Wie kann er nur, so fragen sie, eine solche Welle machen, wo doch völlig unklar ist, ob in den neu aufgetauchten E-Mails überhaupt Vertrauliches geschrieben steht? Und was ist eigentlich mit der gängigen Praxis, über laufende Ermittlungen nicht zu sprechen? Vergessen? Vernachlässigt?

Es stimmt ja: Es gibt viele Merkwürdigkeiten in der Art und Weise, wie das FBI die "neue" E-Mail-Affäre der Demokratin handhabt. Aber es ist sinnvoll, sich für einen Moment zu lösen von Comey, seinen möglichen Beweggründen und dem Wirbel, den die Bundespolizei im Endspurt des Wahlkampfs ausgelöst hat. Die E-Mail-Affäre, die der Demokratin seit anderthalb Jahren anhängt, ist Clintons Affäre, nicht die des FBI. Also bleiben wir doch mal bei ihr.

Clinton ist keine Kriminelle, nicht einmal ansatzweise. Sie hat eine Vorstellung davon, wohin sie mit ihrem Land will, sie hat eine beeindruckende Biografie und - entgegen der landläufigen Meinung - einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der in ihrer politischen Frühphase zu finden ist, wie auch in ihren aktuellen Ideen und Initiativen. Aber die E-Mail-Affäre und der Umgang mit ihr verfolgt sie auch deswegen so hartnäckig, weil sie nicht nur ihre persönlich schlechtesten Seiten hervorkehrt, sondern auch verdeutlicht, wie unsympathisch und entrückt Politik sein kann.

Clinton - und ihr Ehemann Bill - haben über die Jahrzehnte einen Stil kultiviert, der viele Bürger schlicht abschreckt. Etliche Belege dafür lassen sich in den E-Mails finden, die über Clintons privaten Server liefen, und in jenen, die Wikileaks in den vergangenen Wochen aus dem Umfeld der Kandidatin veröffentlicht hat. Die Selbstverständlichkeit, mit der jedes Schlupfloch im System ausgenutzt wird. Die Härte gegenüber ihren Feinden. Die Neigung, sich eigene Regeln zu basteln. Der Hang, Politik als Kampfsportart zu betrachten, als Arena, in der es Gut und Böse gibt und kaum etwas dazwischen, in der man zum Lager der Freunde zählt oder eben nicht.

Es braucht keine Hacker, um die Clinton-Attitüde sichtbar zu machen. Häufig genug ist sie für alle erlebbar. Wenn sich die Kandidatin bei einer Kongressanhörung zum Bengasi-Angriff zum Beispiel demonstrativ gelangweilt den Staub vom Pullover streift, um ihre Gegner zu reizen. Wenn sie einen Teil der amerikanischen Wählerschaft in den "Korb der Erbärmlichen" sortiert. Wenn sie Vorwürfe rund um ihre private E-Mail-Adresse mit einer Blasiertheit belächelt, als seien ihre Kritiker von allen guten Geistern verlassen. Wenn sie in New York City zusammenklappt und eine Stunde später bestens gelaunt in die Kameras winkt und ruft, es ginge ihr wunderbar.

Es geht hier nicht um die Frage, ob Frauen in der Politik mit anderen Maßstäben betrachtet werden als Männer. Es sind schlicht Momente, in denen man das Gefühl bekommt, es sei ihre Lieblingsbeschäftigung, sich in ihren Clinton-Kokon zurückzuziehen und vor den Augen der Nation ein Rollenspiel aufzuführen. Die künstliche Kandidatin.

Nichts davon ist strafbar, und selbst mit ihren Schwächen wäre sie wohl eine wesentlich bessere Präsidentin als ihr Rivale. Aber ihr Politikstil ist ein Problem. Man würde sich wünschen, sie würde ihn ändern, sollte sie gewinnen. Transparenter, kommunikativer, offener dafür, sich in die Gedankenwelt all jener Menschen hineinzuversetzen, die sie kritisch sehen und mit Angriffen überziehen.

Das wird nicht leicht. Clinton müsste sich im Grunde selbst negieren. Das muss nicht zwangsläufig schief gehen, trägt aber doch das gewaltige Risiko in sich, noch das zu verstärken, was man eigentlich vermeiden will: die Unnatürlichkeit.