Nach Protest gegen Null-Toleranz-Politik US-Behörden bringen 500 Migrantenkinder zu Eltern zurück

Nach der Trennung von ihren Eltern im Zuge von Donald Trumps Null-Toleranz-Politik sind 522 Flüchtlingskinder in den USA wieder mit ihren Familien vereint worden. Weitere 16 Kinder sollten noch am Sonntag wieder mit ihren Eltern zusammengebracht werden, teilte das US-Heimatschutzministerium mit.

Der US-Präsident hatte das Auseinanderreißen der Familien nach öffentlichem Protest beendet - und angeordnet, die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern zu inhaftieren. Insgesamt mehr als 2300 bereits getrennte Kinder konnten von dieser Regelung aber nicht profitieren, da sie nicht rückwirkend galt. Nun könnten auch diese Kinder, die ihren Eltern nach dem illegalen Grenzübertritt weggenommen worden waren, wieder zu ihren Familien zurückkommen.

Die Regierung habe alle betroffenen Kinder ausfindig gemacht, erklärte das Ministerium. "Die Regierung arbeitet daran, sie mit ihren Familien zu vereinen." Keine Angaben machte das Ministerium zu der Frage, bis wann das geschehen soll. Migrationsanwälte klagen über hohe bürokratische Hürden bei der Zusammenführung. Rund 1800 Kinder sind derzeit noch getrennt untergebracht.

"Die Kinder sind traumatisiert"

Eine kleine Anzahl von Kindern werde von ihren Familien getrennt bleiben, hieß es vom US-Heimatschutzministerium. Dies sei der Fall, wenn die Verwandtschaft nicht bestätigt werden könne, der Erwachsene eine Gefahr für das Kind darstelle oder kriminell sei.

In den vergangenen Wochen hatten die US-Behörden Kinder illegal eingewanderter Menschen aus Süd- und Mittelamerika konsequent von ihren Familien getrennt. Die Eltern kamen in Haftanstalten, ihre Kinder in Auffanglager. Bilder von in Käfigen gesperrte Kinder sorgten für Empörung. Lesen Sie hier den Hintergrund: Schwere Vorwürfe gegen Betreiber von US-Notunterkünften.

Mehrere Kongressabgeordnete der oppositionellen Demokraten haben nun eine der Einrichtungen besucht, in denen Migrantenkinder getrennt von ihren Eltern festgehalten wurden. Die kalifornische Abgeordnete Barbara Lee sprach von einer "barbarischen" Einwanderungspolitik. Nach dem Besuch in der Hafteinrichtung in McAllen im Bundesstaat Texas sagte sie: "Die Kinder sind traumatisiert."

Die demokratische Abgeordnete Jackie Speier berichtete, sie habe "fünfjährige Kinder gesehen, die von ihren Eltern getrennt waren und geweint haben". Die Kinder seien "in Zellen und in Käfigen" festgehalten worden.

In mehreren US-Städten waren am Wochenende Protestaktionen gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung geplant, im kalifornischen San Diego gingen am Samstag rund 1500 Menschen auf die Straße.