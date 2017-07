Christliche Flüchtlinge US-Gericht stoppt Abschiebungen in den Irak

Ein Richter hat der US-Regierung untersagt, fast 200 irakische Flüchtlinge abzuschieben. Die vergangenen Monat inhaftierten Menschen seien bei einer Rückkehr Verfolgung ausgesetzt, hieß es zur Begründung in einem 24-seitigen Schreiben.

So lange der Aufenthaltsstatus der überwiegend christlichen Flüchtlinge noch gerichtlich geprüft werde, dürfe die Regierung niemanden zurückführen, urteilte Richter Mark Goldsmith im US-Bundesstaat Michigan. Im Irak seien sie dem "begründeten Risiko des Todes, der Folter oder einer anderen schweren Verfolgung ausgesetzt".

Die Iraker leben zum Großteil nahe Detroit sowie in den Bundesstaaten Tennessee, New Mexico und Kalifornien. Bundesweit will die US-Regierung derzeit insgesamt 1400 Menschen in den Irak abschieben. Laut Nachrichtenagentur AP schützt das Urteil auch die weiteren irakischen Flüchtlinge.

Hintergrund des Streits ist die Auffassung der US-Regierung, dass nur Einwanderungsgerichte die Befugnis hätten, über den Status der Iraker zu entscheiden. Richter Goldsmith sagte, als Bundesrichter an einem Bezirksgericht müsse er die Deportation aber stoppen, da die Grundrechte der Menschen bedroht seien. Eine Sprecherin des US-Justizministeriums ließ die Entscheidung bislang unkommentiert.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump versucht mit den geplanten Ausweisungen seinen straffen Kurs in der Einwanderungspolitik durchzusetzen. Laut US-Regierung hatten sie in der Vergangenheit schwere Verbrechen begangen, darunter Tötungs- und Rauschgiftdelikte.

Einige der von den Flüchtlingen begangenen Straftaten liegen laut Nachrichtenagentur Reuters Jahrzehnte zurück. Da der Irak sich bis vor Kurzem geweigert habe, ihnen Papiere auszustellen, hätten sie in den USA bleiben dürfen. Im März habe Bagdad dem jedoch zugestimmt - um nicht unter Donald Trumps Einreisestopp für Bürger aus muslimischen Ländern zu fallen.