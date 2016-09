Anschlag in New York Bürgermeister de Blasio spricht von terroristischem Hintergrund

Die Ermittlungen nach dem Anschlag am Wochenende in New York deuten nach offiziellen Angaben auf einen terroristischen Hintergrund hin. Dies teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag mit. Der Gouverneur des Bundesstaates, Andrew Cuomo, fügte in einem Interview des Senders CBS hinzu, es werde vermutet, dass es eine Verbindung ins Ausland gebe.

Bei dem Anschlag im Ausgehviertel Manhattan in Chelsea waren 29 Menschen verletzt worden. Zu der Tat bekannte sich bislang niemand. Cuomo hatte zunächst von einem "terroristischen Akt" gesprochen. Es gebe "keine Verbindung zum internationalen Terrorismus".

Die New Yorker Polizei veröffentlichte am Morgen das Fahndungsfoto eines 28-Jährigen mit dem Namen Ahmad Khan Rahami. Der in Afghanistan geborene Mann werde im Zusammenhang mit der in Chelsea explodierten Bombe gesucht, sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich.

AFP/ FBI Fahndungsfoto von Ahmad Khan Rahami

Cuomo und New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagten, es sei zu früh zu sagen, ob es sich bei den Explosionen um die koordinierten Aktionen einer Zelle gehandelt habe.

Rund 24 Stunden nach der Explosion in Chelsea wurde an einem Bahnhof im benachbarten Bundesstaat New Jersey laut US-Bundespolizei FBI am Sonntagabend ein Paket mit mehreren Sprengsätzen entdeckt. Ein Sprengsatz explodierte bei der versuchten Entschärfung. Ein Vertreter des US-Heimatschutzes sagte, zwischen Sprengsätzen in New York und New Jersey gebe es eine Verbindung.

Nach Angaben von Bürgermeister Chris Bollwage hatten zwei Männer das Paket am Sonntagabend am Bahnhof von Elizabeth gefunden und die Polizei alarmiert, weil "Drähte und ein Rohr" herausragten. Der Bahnverkehr von Elizabeth zum New Yorker Flughafen Newark wurde aus Sicherheitsgründen eingestellt.