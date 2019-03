Mit Stimmen von Republikanern US-Senat könnte Trumps Notstand abschmettern

Jetzt auch noch Rand Paul: Der ehemalige Präsidentschaftskandidat ist bereits der vierte Republikaner, der im US-Senat gegen Donald Trumps Notstandserklärung stimmen will. Damit zeichnet sich eine Mehrheit für die kürzlich vom Repräsentantenhaus beschlossene Resolution ab.

Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko war ein zentrales Wahlkampfversprechen Trumps. Um trotz aller Widerstände Gelder für den Bau freizumachen, hatte der Präsident Mitte Februar den nationalen Notstand ausgerufen. Auf diese Weise ist er nicht mehr auf die Unterstützung des Kongresses angewiesen. Das Manöver ist rechtlich sehr umstritten.

Paul sagte am Wochenende bei einer Rede, er könne nicht dafür stimmen, dem Präsidenten "verfassungswidrige" Macht zu verleihen. Er wolle ihm nicht die Möglichkeit geben, "Geld auszugeben, das vom Kongress nicht genehmigt wurde", zitiert die Zeitung "Bowling Green Daily News" aus Pauls Ansprache. "Wir hätten möglicherweise gern mehr Geld für den Grenzschutz, aber der Kongress hat dem nicht zugestimmt. Wenn wir diese Kontrollmöglichkeit wegnehmen, ist das gefährlich."

Trump droht bittere Niederlage

Vor Paul hatten sich bereits drei andere republikanische Senatoren gegen Trumps Vorgehen ausgesprochen. Zusammen mit ihnen kommen die Demokraten und die beiden unabhängigen Senatoren auf 53 der insgesamt 100 Stimmen im Senat. Eine Mehrheit für die Resolution wäre eine bittere Niederlage für Trump - schließlich wird der Senat, anders als das Repräsentantenhaus, von den Republikanern dominiert.

Eine Entscheidung gegen Trumps Mauer wäre damit zwar immer noch nicht gefallen. Denn selbst wenn auch der Senat die Resolution verabschiedet, könnte Trump sein Veto dagegen einlegen - was er bereits angekündigt hat. Und um dieses Veto zu überstimmen, wäre in beiden Kongresskammern eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Die ist derzeit nicht in Sicht. Allerdings wäre für Trump die Außenwirkung fatal, wenn er sich nicht einmal auf seine eigene Partei verlassen kann.

Die Demokraten hatten die Resolution ins Abgeordnetenhaus eingebracht, um den Notstand wieder zu beenden. Sie argumentieren, Trump hebele die Gewaltenteilung aus. Bei dem Votum dort unterstützten mehr als ein Dutzend republikanische Abgeordnete den Vorstoß der Demokraten.