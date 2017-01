Gesundheitsreform in USA Obama schwört Demokraten gegen Trump-Regierung ein

Wenn in zwei Wochen die Amtszeit von Barack Obama endet, steht auch eines seiner wichtigsten Projekte vor dem Aus: die Reform des Gesundheitssystems.

Der US-Präsident wird dieser Tage nicht müde, die Vorteile der 2010 eingeführten Obamacare aufzuzählen. 20 Millionen Menschen, die vor Jahren noch ohne Krankenversicherung waren, sind nun versichert. Die USA hätten unter ihm damit begonnen, die Ungleichheit im Land zu verkleinern, schrieb Obama am Donnerstag in einem offenen Brief an die Bevölkerung und warnte: "Was nicht helfen wird ist, 30 Millionen Amerikanern die Gesundheitsversorgung wegzunehmen, von denen die meisten weiße Arbeiter sind."

Den Republikanern hingegen kann es gar nicht schnell genug gehen, die Gesundheitsreform zurückzudrehen. Seit der Einführung der Krankenversicherung versuchen sie, zumindest Teile zu verhindern. Obamacare abzuschaffen war eines der zentralen Themen im Wahlkampf von Donald Trump. "Wir werden unser Versprechen an das amerikanische Volk einhalten", bekräftigt dieser Tage der künftige Vizepräsident Mike Pence. Mit den Mehrheiten in beiden Kammern des US-Kongresses ist das Ziel greifbar.

"Repeal and replace" - zurückdrehen und ersetzen lautet das Motto. Die ersten Schritte dafür haben die Republikaner bereits eingeleitet. Am Dienstag legten sie Budgetpläne vor, mit deren Hilfe ein Teil der Reform rückgängig gemacht werden könnte.

AP US-Republikaner Paul Ryan (l.) und Mike Pence



Der Brief an die Mitbürger war nicht der einzige Versuch Obamas, seine Reform zu erhalten. Am Mittwochabend traf er seine Parteikollegen im Kongress. Sie sprachen über die Zukunft der Krankenversicherung. Obama selbst trat danach nicht vor die Presse, doch Abgeordnete berichtete von einem kämpferischen Staatsoberhaupt. "Der Präsident hat uns eingeschworen, uns auf die richtige Seite zu stellen", sagte der Demokrat John Lewis. "Er hat uns zum Kampf ermuntert." Obama habe den Parlamentariern geraten, unablässig von den Republikanern Auskunft darüber zu verlangen, wodurch sie Obamacare nun eigentlich ersetzen wollten.

Das ist die große Frage in Washington. Das bisherige System soll in Kraft bleiben, bis ein Ersatzmodell ausgearbeitet ist. Etwas "Wunderbares" solle das sein, hatte Trump im Wahlkampf wolkig angekündigt.