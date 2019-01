Betroffene des US-Shutdowns "Man kann uns doch nicht einfach als Geiseln nehmen"

Das Luft- und Raumfahrtmuseum in San Diego ist eigentlich ein Symbol für Amerikas Stärke. In dem Prachtbau zelebriert die Weltmacht ihre militärischen und wissenschaftlichen Erfolge. Jetzt stehen zwischen den ausgestellten Kampfjets Hunderte Staatsdiener der stolzen Weltmacht für eine warme Mahlzeit an. Es ist fast wie in einem Entwicklungsland, armselig.

Den Leuten bleibt kaum eine Wahl: Ihre Regierung und Präsident Donald Trump zahlen ihnen seit fünf Wochen kein Gehalt mehr. Wie überall im ganzen Land haben sich auch in San Diego Restaurantbesitzer spontan zusammengetan, um Angestellte der Bundesregierung während des Shutdowns mit kostenlosem Essen zu versorgen. Ganze Familien sind an diesem Tag in das Museum gekommen. Dort gibt es einen großen Saal, also genug Platz für alle.

Etwa für Ramon Chavez, 32, und seinen einjährigen Sohn Elias. Weil die Essensausgabe im Luftfahrtmuseum abgehalten wird, hat er sich extra ein Nasa-T-Shirt angezogen. Eigentlich arbeitet er bei der US-Küstenwache in San Diego. Ramon lädt zwei Teller voll, es gibt Salat, Maiskolben, etwas Grillfleisch. Er bezeichnet sich als amerikanischen Patrioten, als Optimisten, den so leicht nichts erschüttern kann. Aber jetzt sagt er: "Es ist schwer."

Wie die meisten der 800.000 Staatsbediensteten muss er sich irgendwie ohne Geld durchschlagen, große finanziellen Reserven hat der Familienvater nicht. Zwar kann er nach dem Ende des Shutdowns auf eine Rückzahlung des entgangenen Lohns hoffen. Doch erst mal hilft ihm das nicht weiter.

Die nächste Kreditrate wird fällig

In der kommenden Woche wird die nächste Kreditzahlung für sein Eigenheim fällig, es folgen die Handy-Rechnung und die Leasingrate für den Wagen. Insgesamt hat er gut 3000 Dollar Fixkosten im Monat. "Keine Ahnung, wie ich das alles bezahlen soll", sagt er.

Immerhin: Die Bank hat ihm für den Wohnungskredit einen Monat Zahlungsaufschub gewährt, also bis März. Andere Rechnungen kann er schlicht nicht begleichen. Das heißt: Er bekommt Mahnungen, Mahnungen und noch mal Mahnungen. Er muss Strafzinsen zahlen, Kreditkarten könnten bald gesperrt werden.

Womöglich verschlechtert sich so auch sein sogenanntes Kreditrating. In den USA bedeutet das: Selbst wenn der Shutdown eines Tages zu Ende ist, könnten die Banken von ihm noch nach vielen Monaten für jeden neuen Kredit höhere Zinsen verlangen. Auf diesen Kosten bleibt er dann sitzen.

Zur Arbeit geht Ramon trotzdem, auch ohne Bezahlung: So fährt er jetzt wie immer mit seinen Kollegen vor der Küste von Kalifornien Patrouille, rettet Menschen aus Seenot. Die Mitarbeiter der Coast Guard zählen zu den gut 420.000 Staatsdienern, die zur Aufrechterhaltung eines Notbetriebs der Regierung unerlässlich sind und die zur Arbeit erscheinen müssen, ähnlich wie die Fluglotsen oder die Agenten des FBI. Der Rest wurde in den Zwangsurlaub geschickt. "Ich mache meine Arbeit gern", sagt Ramon. "Aber so kann es nicht weitergehen. Der Shutdown muss aufhören."

So wie San Diego trifft der Shutdown viele Städte in den USA. Fast in allen Bundesstaaten gibt es irgendwo größere und kleinere Bundesbehörden, deren Mitarbeiter jetzt kein Geld mehr bekommen. San Diego ist ein typisches Beispiel: Neben den Mitarbeitern der Küstenwache gibt es hier auch Hunderte Beamte der Zollbehörde und vom Grenzschutz, die die nahe Grenze zu Mexiko überwachen. Am Flughafen arbeiten die staatlichen Fluglotsen und die Angestellten der Sicherheitskontrolle ohne Lohn. Außerdem gibt es in der Stadt ein großes Bundesgefängnis und eine Außenstelle der Steuerbehörde mit mehr als 800 Mitarbeitern. Auch sie bleiben allesamt ohne Bezahlung.

"Die sollten in Washington ihren Job machen"

Sachbearbeiterin Rebeca Palma würde jetzt bei der Steuerbehörde eigentlich Akten durchgehen, Steuererklärungen von Unternehmen überprüfen. Aber in ihrem Büro in der Innenstadt war Rebeca schon seit Ende Dezember nicht mehr. Stattdessen muss die Steuerbeamtin zusehen, dass sie etwas zu essen bekommt.

Auch Rebeca steht in der Schlange vor dem Luft- und Raumfahrtmuseum. In ihrer Not geht sie schon seit Tagen zu Hilfsorganisationen, die in der Stadt kostenlos Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. Sonst sitzt sie die meiste Zeit zu Hause und verfolgt im Internet die Nachrichten über den Shutdown. Sie ist glücklich über die Essenseinladung in das Museum. Für sie ist das ein Lichtblick in diesen trüben Tagen, sie trifft Kollegen, Bekannte: "Das bringt uns zusammen."

Die Ratenzahlung für ihr Auto hat sie schon verpasst, die ersten Mahnungen kommen. "Ich hatte Reserven für zwei Monate, die sind praktisch weg", erzählt sie. "Es ist stressig und frustrierend."

Wie es weitergeht, weiß Rebeca nicht. Sie hofft einfach darauf, dass sich Trump mit den Demokraten bald auf einen Kompromiss über die Mauerpläne und den Haushalt einigt. "Die sollten in Washington einfach mal ihren Job machen. Man kann uns doch nicht einfach als Geiseln nehmen", sagt sie.

"Die Mauer muss kommen"

So wie Rebeca sehen das viele Angestellte der Regierung. Auch die Stimmung in der Bevölkerung verdüstert sich: Umfragen zeigen, dass die meisten Amerikaner inzwischen klar dem Präsidenten die Schuld für den Stillstand geben. Und: 71 Prozent der Bürger sagen laut einer Befragung des Senders "CBS", dass der Bau einer Mauer das Shutdown-Theater nicht wert sei.

In der Schlange vor dem Museum ist nur Daniel, 34, ganz anderer Meinung. Er arbeitet beim Grenzschutz. Für ihn, der sonst Tag für Tag Autos und Menschen kontrolliert, ist klar: "Die Mauer muss kommen. Eine sichere Grenze ist unerlässlich für unser Land."

Daniel hat gerade eine Übung hinter sich gebracht: Im Auftrag der Trump-Regierung haben er und seine Kollegen mit Schilden, Tränengas und Schlagstöcken trainiert, wie sie ihren Grenzübergang südlich von San Diego gegen einen Ansturm von Einwanderern verteidigen könnten. Er ist sichtlich stolz, wenn er davon erzählt.

Den Shutdown sieht der Grenzbeamte als notwendiges Übel, um das "größere Ziel", die sichere Grenze, zu erreichen: "Spanien, Israel, viele Länder haben Mauer und Zäune, um ihr Territorium zu schützen. Wir brauchen das auch", sagt er. "Das ist das Recht eines jeden Landes."

Daniel will den Shutdown einfach aussitzen: "Ich habe Ersparnisse", sagt er. In seinem Haus hat er die meisten Zimmer vermietet, er selbst wohnt im kleinsten Raum. "Ich kann zur Not fünf Jahre durchhalten."