Umstrittener Wohnungsdeal Demokraten drängen Trump zu Entlassung von Umweltchef

Dutzende Demokraten haben Donald Trump aufgefordert, den umstrittenen Chef der amerikanischen Umweltschutzbehörde, Scott Pruitt, zu entlassen. In einem Brief wiesen sie daraufhin, dass sich der 49-Jährige, der zu den bekanntesten Klimawandelleugnern des Landes zählt, unethisch verhalten habe. Auch drei Republikaner unterstützten das Schreiben.

Unter anderem wird Pruitt vorgeworfen, seine Wohnung in Capitol Hill, einem beliebten Stadtteil der Hauptstadt Washington, zu deutlich vergünstigten Mietpreisen bezogen zu haben. Der Eigentümer des Hauses war der Energielobbyist Steven Hart. Pruitt ist genau für die Themen und Unternehmen zuständig, die Hart als Lobbyist vertritt.

Außerdem soll Trumps Umweltchef Steuergelder verschwendet haben. Unter anderem soll er im ersten Amtsjahr für Linien-, Militär- und Charterflüge ungefähr 163.000 Dollar ausgegeben haben. Für Aufsehen sorgte eine Reise von Cincinnati nach Washington, die lediglich eine Stunde dauerte und rund 36.000 Dollar kostete.

Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, dass John F. Kelly, Staabschef des Weißen Hauses, Trump bereits in der vergangenen Woche nahegelegt hatte, eine Entlassung von Pruitt anzuordnen. Am Freitag gab das Weiße Haus bekannt, die Personalie Pruitt hinsichtlich ethischer Fragen klären zu wollen.

Trumps Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte dazu, dass der Präsident glaubt, dass Pruitt seinen Job bislang "gut ausgeübt und die Ziele der Umweltschutzbehörde erreicht habe." Ein Mitarbeiter des Weißen Haues teilte mit, Trump sei nicht gewillt, Pruitt zu entlassen.