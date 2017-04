USA Trump kündigt für Mittwoch Start der Steuerreform an

Mit seiner groß angekündigten Gesundheitsreform ist er vorerst gescheitert, jetzt versucht sich Donald Trump an einer Steuerreform. Der US-Präsident plant "eine große Ankündigung, die mit der Steuerreform zu tun hat" für kommenden Mittwoch: "Das Verfahren hat schon lange begonnen, aber die Reform wird am Mittwoch beginnen." In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP sagte er zudem, dass es sich wohl um die größte Steuersenkung handele, die es je gegeben habe.

Am 29. April wird Trump 100 Tage im Amt sein. Fast alle seiner vielen Vorhaben, die er in diesem Zeitraum umgesetzt haben wollte, sind bislang gescheitert. Mit der Steuerreform versucht der US-Präsident den Befreiungsschlag.

Den Zeitplan für die Reform kündigte Trump bei einem Besuch im Finanzministerium in Washington an. Das Ressort soll zudem zwei zentrale Bestandteile der im Zuge der Finanzkrise erlassenen Reformen überprüfen.

Wer ist "systemrelevant"?

Trump hatte bereits "phänomenale" Pläne für eine Senkung der Steuern in Aussicht gestellt, blieb bislang jedoch Details schuldig. Ein entsprechendes Gesetz soll bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Trump beauftragte auch das Finanzministerium damit, die Wall-Street-Reformen (Dodd-Frank-Gesetz) zu überprüfen. Das mehr als 800 Seiten umfassende Gesetzeswerk von 2010 war die wichtigste Konsequenz, die die USA aus der Finanzkrise zogen. Damals wurden Banken weltweit mit Hilfe von Steuermilliarden gerettet.

Nun soll untersucht werden, aufgrund welcher Kriterien die Behörden ein Finanzinstitut als systemrelevant einstufen. Mit diesem Etikett versehene Banken und Versicherungen müssen einen besonders großen Kapitalpuffer vorhalten. Republikanische Kongressabgeordnete hatten der Aufsicht ein fehlerhaftes und nicht transparentes Vorgehen vorgeworfen, was Institute außerhalb des Bankensektors betrifft. So tragen bislang nur die Versicherungskonzerne AIG und Prudential Financial das Etikett systemrelevant. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht die Entscheidung des Aufsichtsgremiums FSOC kassiert, auch den Versicherer MetLife in diese Kategorie einzuordnen.