Ansprache von Donald Trump US-Angriffe auf Syrien haben begonnen

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht zu Samstag in einer Fernsehansprache einen Militärschlag in Syrien angekündigt. Das US-Militär werde dabei unterstützt von Großbritannien und Frankreich, sagte er. Ziel sei es, das syrische Regime an der Herstellung weiterer Chemiewaffen zu hindern: "Wir sind darauf vorbereitet, diese Antwort fortzusetzen, bis die syrische Regierung ihren Einsatz verbotener chemischer Waffen beendet."

Kurz nach Trumps Ansprache bestätigten die Regierungen in London und Paris ihre Beteiligung an den Angriffen. Diese seien eine Vergeltung für den Giftgaseinsatz des Regimes in Duma, an dem nun kein Zweifel mehr bestehen könne, sagte Trump. "Dies sind nicht die Taten eines Menschen. Es sind die Verbrechen eines Monsters." Auch Russland und Iran müssten sich dafür verantworten: "Was für eine Art Nation würde im Zusammenhang stehen wollen mit dem Massenmord an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern?"

Reporter der Nachrichtenagenturen Reuters und AFP berichten von mindestens sechs Explosionen in Syriens Hauptstadt Damaskus. Rauch steige im Osten der Stadt auf. Laut syrischen Beobachtern wurden eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung in Damaskus und Militärstützpunkte getroffen.

Trump selbst twitterte derweil eine Aufzeichnung seiner Rede von seinem Lieblingssender Fox News:

Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" hatte das US-Militär bereits mehrere Zeitfenster für einen Angriff vorbereitet, unter anderem eines in der Nacht zum Freitag. Verteidigungsminister James Mattis soll diese abgesagt haben, weil er mit Trump uneins war über den Ausmaß des Angriffs.

Laut dem Bericht soll Trump mit den ihm bisher präsentierten eher zurückhaltenden Optionen nicht zufrieden gewesen sein und sich dafür stark gemacht haben, mit einem Militärschlag nicht nur die syrische Regierung zu treffen, sondern auch Russland und den Iran "bezahlen zu lassen".

Trump hatte am Mittwochmorgen mit seiner Kriegsdrohung via Twitter selbst Militärs geschockt, dann ruderte das Weiße Haus zurück und Trump twitterte: "Habe nie gesagt, wann ein Angriff auf Syrien stattfinden würde. Könnte sehr bald sein oder gar nicht so bald!" Auch bei seinen eigenen Beratern hatte er damit für Verwirrung gesorgt.