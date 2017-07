Trump über neuen Stabschef Kelly "Er wird einen spektakulären Job machen"

Intrigen, Beleidigungen, Machtkämpfe - seit Donald Trumps Amtsantritt als US-Präsident herrschen chaotische Zustände im Weißen Haus. Jüngstes Opfer der Streitereien: Reince Priebus. Der Republikaner musste seinen Posten als Stabschef räumen. Jetzt hat Trump seinen Nachfolger vereidigt: John Kelly, ehemaliger Vier-Sterne-General der Marines, soll im Weißen Haus aufräumen.

Kelly werde einen "spektakulären Job" machen, sagte Trump im Oval Office. Er sei eine "fantastische Führungspersönlichkeit". Was der Neue nun anders machen werde als sein Vorgänger, sagte der Präsident nicht.

Kelly führte bis zu seiner Ernennung das Heimatschutzministerium. Von dem früheren Militär erhofft sich Trump offensichtlich ein hartes Durchgreifen in den eigenen Reihen. In der Regierung und in ihrem Umfeld haben sich mehrere Fraktionen gebildet, die sich gegenseitig bekämpfen.

Priebus etwa hatte mit Chefberater Stephen Bannon versucht, die Ernennung von Anthony Scaramucci zum Kommunikationsdirektor zu verhindern. Der neue PR-Chef wiederum warf Priebus in einer wüsten Schimpftirade gegenüber einem Journalisten vor, interne Informationen an die Presse durchgestochen zu haben.

Trump hatte Kellys Ernennung am Freitag auf Twitter verkündet. Damit war Priebus der große Verlierer der internen Differenzen. Der ehemalige republikanische Parteichef hatte als Vertreter des Establishments seit jeher einen schweren Stand im Weißen Haus.

Trump selbst wehrte sich am Montagmorgen entschieden gegen den Eindruck, er bekomme die Turbulenzen im Weißen Haus nicht in den Griff. Er führte die Lage am Aktienmarkt und das wirtschaftliche Klima als Erfolge seiner Regierung an. Man habe die höchsten Werte an der Börse seit jeher, die Arbeitslosigkeit sei auf dem niedrigsten Stand seit 17 Jahren, die Grenzen seien sicher, schrieb er auf Twitter. Es gebe kein Chaos im Weißen Haus.

Experten machen hingegen geltend, dass wirtschaftliche Fortschritte nur bedingt etwas mit Trumps Politik zu tun haben, der das Amt erst seit einem halben Jahr inne hat.