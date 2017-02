USA Trump will noch viel mehr Einwanderer ausweisen

Das Deportationsdekret, das von US-Präsident Donald Trump am 25. Januar erlassen wurde, sieht eine deutlich höhere Zahl von Abschiebungen vor als bisher angenommen. Einer Anweisung des Ministeriums für Heimatschutz zufolge betrifft es alle illegal Eingewanderten, die in den USA eine Straftat begangen haben oder als Gefährder eingestuft werden.

Außerdem sollen auch diejenigen hinzugenommen werden, die gegen Einwanderungsgesetze verstoßen haben - der "New York Times" zufolge könnte das Millionen Menschen betreffen. Die Anordnungen sehen für sie "Vollzugsmaßnahmen" bis hin zur Abschiebung vor.

Auch in den Details gibt es deutliche Verschärfungen. Die Regierung des früheren US-Präsidenten Barack Obama legte fest, dass illegal Eingewanderte, die schwere Verbrechen begangen haben, von den schnellen Abschiebungen betroffen sein sollen. Das Trump-Dekret sieht nun vor, dass eine direkte Rückführung bei Straftaten gleich welcher Schwere umgesetzt werden soll. Das kann auch schon illegale Einreise an sich und Sozialbetrug umfassen.

Der neuen Regelung zufolge soll jeder, der über die mexikanische Grenze illegal in die USA einreist, sofort nach Mexiko abgeschoben werden - ganz gleich, woher die Person eigentlich stammt. Der "New York Times" zufolge sind sich die Mitarbeiter der entsprechenden Behörden noch nicht sicher, wie das in der Praxis aussehen soll. Den Schutz für illegal eingereiste Kinder wird die US-Regierung der Behördenanweisung zufolge aber beibehalten.

Heimatschutzminister John Kelly ordnete zudem die Einstellung von insgesamt 15.000 neuen Mitarbeitern durch die Grenzschutz- und Einwanderungsbehörden an. Ferner verfügte er, dass sein Ministerium unverzüglich mit der Planung des Baus einer durchgehenden Mauer an der Grenze zu Mexiko beginnt. Bislang ist allerdings völlig unklar, wie dieses Milliardenprojekt finanziert werden soll.

Mit einem weiteren Erlass, der ein befristetes Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern vorsah, war Trump vor Gericht gescheitert. Er hat zu diesem Thema ein neues Dekret angekündigt.