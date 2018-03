Angebliches Handelsdefizit Trump will Trudeau angeschwindelt haben

Was es heißt, mit US-Präsident Donald Trump über Fakten zu diskutieren, hat offenbar auch der kanadische Premier Justin Trudeau erlebt. Auf einer Veranstaltung in Missouri berichtete Trump laut einem Audio-Mitschnitt, welcher der "Washington Post" vorliegt, von einem Treffen der beiden Politiker: "Trudeau kommt, um mich zu sprechen. Er ist ein guter Junge, Justin. Er sagt: 'Nein, nein, wir haben kein Handelsdefizit mit euch, Donald, bitte." Dann habe der US-Präsident entgegnet: "Falsch, Justin, das habt ihr." Dabei habe er, nach eigener Aussage, gar keine Ahnung gehabt, ob das stimmte.

Laut dem US-Handelsministerium haben die Vereinigten Staaten kein Handelsdefizit mit Kanada; im Gegenteil, sie haben einen Überschuss.

Dessen ungeachtet erzählte Trump offenbar belustigt die Trudeau-Anekdote bei einer Spendengala für den republikanischen Kandidaten Josh Hawley. Den soll er allerdings nur kurz erwähnt haben, berichtet die "Washington Post" - um dann wieder über sich zu sprechen. So war erneut sein Wahlsieg von 2016 Thema, aber auch die seiner Ansicht nach "unfairen Handelspraktiken" der US-Verbündeten.

Seit einigen Wochen hat Trump seinen Kurs in der Handelspolitik deutlich verschärft. Erst kürzlich hatte er Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe verhängt, die demnächst in Kraft treten und auch Europa treffen könnten. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters plant er zudem Zölle auf chinesische Warenimporte im Umfang von bis zu 60 Milliarden Dollar. China drohte darauf indirekt mit einer Eskalation des Handelskonflikts.

Kritik auch an Südkorea und Japan

Auch Südkorea hat Trump im Visier. Das Land sei auf Kosten der USA reich geworden, weil seine Vorgänger schlechte Vereinbarungen mit Seoul getroffen hätten, behauptete Trump in Missouri. Gleichzeitig unterstützten US-Truppen das dortige Militär. "Wir verlieren Geld beim Handel, und wir verlieren Geld beim Militär. Wir haben gerade 32.000 Soldaten an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea. Warten wir ab, was passiert." Dass die USA durchaus eigene strategische Ziele mit der Truppenstationierung verfolgen, erwähnte er nicht.

Stattdessen griff er auch Japan an, ebenfalls ein enger US-Verbündeter. Die Japaner sollten seiner Ansicht nach mehr Autos aus US-Herstellung kaufen, doch die Regierung in Tokio stehe dem mit zu strengen Regulierungen entgegen. "Es ist der Bowlingkugel-Test. Sie nehmen eine Bowlingkugel und lassen sie aus sechs Meter Höhe auf das Autodach fallen", sagte Trump. "Wenn das eine Delle ergibt, ist das Auto nicht gut genug. Es ist schrecklich." Es sei nicht wirklich klar geworden, worüber genau der US-Präsident sprach, merkt die "Washington Post" an.