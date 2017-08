Medienberichte Trumps Chefstratege Bannon verlässt das Weiße Haus

US-Präsident Donald Trumps umstrittener Chefstratege Stephen Bannon verlässt Medienberichten zufolge das Weiße Haus. Das habe Trump mehreren seiner Berater anvertraut, berichteten die Nachrichtenagentur AP und die "New York Times" unter Berufung auf nicht genannte Quellen im Weißen Haus.

Laut dem Blatt soll Bannon seinen Rücktritt bereits am 7. August eingereicht haben - er sollte demnach in dieser Woche verkündet werden. Aufgrund der rechtsextremen Ausschreitungen in US-Bundesstaat Virginia habe man die Bekanntgabe jedoch verschoben.

Bannon gilt als nationalkonservativer Kopf in Trumps Team mit Verbindungen ins radikale Lager. Einst war er Chef der rechten Plattform "Breitbart News". Nach den Vorfällen in Virginia war Bannons Rolle im Weißen Haus wieder verstärkt in den Fokus geraten. Kritiker sehen in ihm einen geistigen Brandstifter der Krawalle in der Uni-Stadt Charlottesville.

Ob er nun tatsächlich selbst die Reißleine zieht oder ob Trump ihn entlässt, war zunächst offen. Seit Monaten hatte sich Bannon zudem Auseinandersetzungen mit gemäßigteren Kräften im Weißen Haus geliefert. Vor allem Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gilt als scharfer Widersacher des 63-Jährigen.

Bannon gilt gemeinsam mit Stephen Miller als Architekt der "America-First"-Strategie Trumps. Er war vor Beginn der Endphase des Wahlkampfs 2016 zum Team-Trump gestoßen. Ihm wird ein maßgeblicher Anteil am Wahlsieg des Republikaners zugeschrieben.

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE.