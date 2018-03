Opioid-Krise in den USA Trump will Todesstrafe für Drogenhändler

Die Opioid-Krise breite sich in sämtlichen Regionen der Vereinigten Staaten aus. Dagegen will US-Präsident Donald Trump nun mit härteren Strafen für die Drogenhändler vorgehen. Sie sollen künftig in den USA mit dem Tode bestraft werden können. Details zu dem Plan will Trump am Montag in New Hampshire verkünden. In dem Bundesstaat gibt es eine besonders hohe Abhängigkeit von Drogen wie Heroin und verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln.

Trumps Plänen zufolge soll das Justizministerium als Chefanklagebehörde auf Bundesebene in Prozessen die Todesstrafe beantragen, "wenn es unter dem geltenden Gesetz angemessen ist". Der Kongress müsse dazu keine Gesetzesänderung beschließen. Trump will den Angaben zufolge jedoch Senat und Abgeordnetenhaus auffordern, es gesetzlich zu erleichtern, Mindeststrafen für Menschen zu verhängen, die mit besonders gefährlichen Drogen handeln.

Der Plan des Weißen Hauses sieht auch eine bessere Aufklärung sowie Maßnahmen gegen die übermäßige Verschreibung von Schmerzmitteln vor. Millionen von US-Bürgern sind Opioid-abhängig, viele wurden süchtig, nachdem ihnen zunächst starke Schmerzmittel verschrieben wurden. (Lesen Sie hier eine SPIEGEL-Reportage dazu.)

Im Video: Wie Heroin eine amerikanische Familie zerstörte

Video Erika Artman

Seit den Neunzigerjahren wurden die Medikamente in den USA sehr großzügig verordnet. Studien hatten die Suchtgefahr der Mittel massiv unterschätzt. Laut dem Center for Disease Control and Prevention (CDC) kamen zwischen Juli 2016 und September 2017 insgesamt 142.557 Menschen mit einer mutmaßlichen Opioid-Überdosis in die Notaufnahme eines Krankenhauses.

Insgesamt starben in den USA 2016 mehr als 42.000 Menschen an den Folgen einer Opioid-Einnahme - mehr als je zuvor. In mehr als 40 Prozent dieser Todesfälle hat es der CDC zufolge einen Zusammenhang mit einem verschreibungspflichtigen Opioid gegeben.