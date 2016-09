US-Wahlkampf Trump wünscht Clinton gute Besserung

Neue Töne im US-Präsidentschaftswahlkampf: Donald Trump hat vorerst darauf verzichtet, die Erkrankung seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton auszuschlachten. In ungewöhnlich zurückhaltender Form äußerte sich Trump im Fernsehsender Fox zu Clintons Gesundheitsproblemen: "Ich hoffe, dass sie sich schnell erholen wird", sagte der Immobilienmilliardär. Trump fügte hinzu, er hoffe, dass Clinton bald wieder in den Wahlkampf einsteigen werde.

Er wisse nicht, was los sei, sagte der Republikaner in dem Telefoninterview. Dabei erinnerte er an einen Hustenanfall der Ex-Außenministerin: "Ich nehme an, das war auch die Lungenentzündung." Trump räumte zudem ein, dass der Gesundheitszustand der Kandidaten zu einem Thema im Wahlkampf geworden sei - und dass er bald sein eigenes medizinisches Gutachten veröffentlichen werde. US-Medien hatten zuvor berichtet, dass Trump und sein Team "respektvoll" mit der Erkrankung der demokratischen Rivalin umgehen wollten.

Clinton hatte bei den Gedenkfeiern zu den Anschlägen vom 11. September 2001 einen Schwächeanfall erlitten und musste die Zeremonie verlassen. Videoaufnahmen zeigten die 68-Jährige schwankend und gestützt durch Mitarbeiter, wie sie in einen Wagen stieg. Ihre Ärztin gab später bekannt, dass sie an einer Lungenentzündung erkrankt sei. Die Demokratin muss deshalb eine Wahlkampfpause einlegen.