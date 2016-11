Regierungsbildung in den USA Trump und die alten, weißen Männer

Der designierte US-Präsident Donald Trump setzt mit einer Reihe persönlicher Treffen seine Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung fort. Am Wochenende traf er sich unter anderem mit möglichen Anwärtern auf das Amt des Außen- und des Verteidigungsministers.

Als aussichtsreichster Kandidat für das Pentagon kristallisierte sich der pensionierte General James Mattis heraus. Der Marineinfanterist war früher Chef des US-Zentralkommandos und verfügt über Kriegserfahrungen im Irak und Afghanistan. Trump hatte nach eigenen Angaben am Samstag ein "unglaublich tiefgehendes" Gespräch mit ihm.

Fest steht bisher nur die Wahl Trumps von drei Hardlinern: So will der zukünftige US-Präsident Senator Jeff Sessions zu seinem Justizminister machen, den ehemaligen General Michael Flynn zum nationalen Sicherheitsberater und den Abgeordneten Mike Pompeo zum CIA-Direktor. Alle sind äußerst konservativ, und ihre Nominierung hatte bei den Demokraten und Bürgerrechtlern heftige Kritik ausgelöst.

Ein Milliardär als möglicher Wirtschaftsminister

Vor diesem Hintergrund wurde spekuliert, dass sich Trump zur Beruhigung moderaterer Kreise für Mitt Romney als Außenminister entscheiden könnte - im Wahlkampf einer seiner härtesten Kritiker. Beide haben sich bereits am Samstag zu einem gut 90-minütigen Gespräch getroffen, Details wurden nicht bekannt.

Trump designierter Vize Mike Pence bestätigte aber am Sonntag, dass Romney als Außenminister gehandelt werde. Noch ist aber auch der New Yorker Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani - wiederum ein Hardliner - im Gespräch für den Posten. Er verfügt als ehemaliger Chef des Olympischen Komitees der USA über begrenzte internationale Erfahrungen.

Als möglicher Wirtschaftsminister steht der Milliardär Wilbur Ross bei Trump hoch im Kurs. Nach einem Treffen mit dem Investor sagte Trump am Sonntag: "Genau danach suchen wir."

Kaum Treffen mit Frauen

Zum Reigen der weißen Männer gesellt sich am Sonntag noch Chris Christie. Der Gouverneur von New Jersey war - nach dem er seine eigenen Ambitionen auf das Präsidentschaftsamt aufgegeben hatte - ein enger Unterstützer der Trump-Kampagne. Für welches Amt er im Gespräch ist, war nicht bekannt.

Frauen und Nicht-Weiße sind bei den Sondierungsgesprächen hingegen in der Minderheit. Laut einem Sprecher von Trump standen unter anderem Gespräche mit dem Menschenrechtsanwalt Peter Kirsanow, dem Unternehmer Robert L. Johnson, dem Sprecher des Abgeordnetenhauses in Oklahoma, T.W. Shannon, und der republikanischen Abgeordneten Cathy McMorris Rodgers an.