Einreiseverbot USA legen Kriterien für Visa-Vergabe fest

Die US-Regierung hat neue Vorgaben für Visa-Bewerber aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern und alle Flüchtlinge festgelegt, die enge familiäre oder geschäftliche Beziehungen zu den USA haben. Der Schritt erfolgte, bevor das von Donald Trump verhängte Einreiseverbot voraussichtlich am Donnerstag eingeschränkt in Kraft tritt.

Bereits erteilte Visa behalten ihre Gültigkeit, Bewerber aus Syrien, Sudan, Somalia, Libyen, Iran und Jemen müssen aber künftig nachweisen, dass sie Beziehungen zu engen Familienmitgliedern haben, die bereits in den Vereinigten Staaten leben. Enge Familienmitglieder sind demnach: Eltern, Ehepartner, Kinder, erwachsene Kinder, Schwiegersöhne- und -töchter sowie Geschwister. Ausgenommen sind Großeltern, Enkel, Tanten, Onkel, Nichten, Neffen, Cousins und Cousinen, Schwäger und Schwägerinnen.

Die gleiche Vorgaben, die am Mittwoch an alle US-Konsulate und Botschaften übermittelt wurden, gelten mit wenigen Ausnahmen auch für Flüchtlinge aus allen Ländern, die noch auf eine Einreisegenehmigung in die USA warten. Die Richtlinien treten laut der Nachrichtenagentur AP ab 20 Uhr am heutigen Donnerstag in Kraft (Ortszeit, 0 Uhr Greenwich Mean Time).

Ausnahmen in bestimmten Fällen

Geschäftliche Beziehungen müssen laut Außenministerium legitim und entsprechend dokumentiert sein. Zudem müssen sie auf "gewöhnlichem Weg" geknüpft worden sein und nicht zu dem Zweck, das Einreiseverbot zu umgehen. Journalisten, Studenten, Arbeiter oder Dozenten, die bereits gültige Einladungen oder Arbeitsverträge haben, sind vom Verbot ausgenommen. Eine Hotelreservierung oder ein Vertrag für einen Mietwagen gelten laut Außenministerium nicht.

Angestellte der Konsulate können in bestimmten Fällen aber Ausnahmen machen. Dazu zählen unter anderem: Wenn der Bewerber bereits signifikante Kontakte zu den USA geknüpft hat; wenn der Bewerber signifikante berufliche Verpflichtungen in den USA hat; wenn es um Kleinkinder oder adoptierte Kinder geht, die dringend medizinische Hilfe benötigen.

Am Montag hatte der Supreme Court mit sofortiger Wirkung dem Antrag der Regierung in Teilen stattgegeben, die einstweiligen Verfügungen untergeordneter Instanzen gegen Trumps Erlass aufzuheben. Allerdings unter der Bedingung, dass Menschen aus den betreffenden Ländern weiter in die USA einreisen dürfen, wenn "echte" (bona fides) oder glaubhafte Beziehungen zu den USA nachweisbar sind. Endgültig wird der Oberste Gerichtshof erst im Herbst über das Dekret verhandeln. Seitdem hatten Mitarbeiter von Außen-, Innen- und Justizministerium daran gearbeitet, die Vorgaben des Supreme Court umzusetzen.