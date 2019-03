Status der Botschaft in Washington USA nehmen diplomatische Abwertung der EU zurück

Für Brüssel war es ein Affront: Berichten zufolge hatten die USA im vergangenen Oktober den diplomatischen Status der EU-Vertretung in Washington herabgestuft. Seither wurde die Botschaft offenbar nicht mehr wie die Delegation eines Nationalstaats behandelt, sondern nur noch wie die einer internationalen Organisation.

"Das ist keine Art, mit Partnern umzugehen", kritisierte im Januar Christian Ehler, Vorsitzender der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu den USA, in einem Brief an die amerikanischen Kongressabgeordneten.

Die Proteste hatten offenbar Erfolg. Das Außenministerium der Vereinigten Staaten teilte am Montag mit, man werde die EU-Vertretung "umgehend" als gleichberechtigt mit den Botschaften von Nationalstaaten anerkennen.

Die Herabstufung war in eine Zeit zunehmender Spannungen zwischen Washington und Brüssel gefallen. Unter Präsident Donald Trump haben sich die Vereinigten Staaten EU-kritisch positioniert.

Als letzter aufgerufen

Zum ersten Mal aufgefallen war die Veränderung des Status beim Begräbnis des früheren US-Präsidenten George H.W. Bush im Dezember. Zwar war der bisherige EU-Botschafter David O'Sullivan eingeladen. Jedoch wurde er nicht, wie eigentlich üblich, als einer unter den ersten 30 Botschaftern aufgerufen - sondern als letzter.

Die meisten Länder behandeln die EU-Vertretungen wie bilaterale Botschaften. Seit dem Vertrag von Lissabon ist die EU auch immer wieder als diplomatischer Akteur aufgetreten, etwa bei den Verhandlungen zum Atomabkommen mit dem Iran. In den USA hatte seinerzeit Barack Obama für die diplomatische Aufwertung der EU gesorgt.

Die USA verkündeten nun ihren Rückzieher in einem Schreiben, in dem sie den neuen EU-Botschafter Stavros Lambrinidis in Washington willkommen heißen. Der Grieche folgt regulär auf O'Sullivan. Eine Begründung für den vorangegangenen diplomatischen Statuswechsel lieferte Washington nicht.