Fehler bei Pence-Besuch in Brüssel Unter falscher Flagge

Als erster Vertreter der neuen US-Regierung war Mike Pence bei der EU in Brüssel zu Besuch. Ein brisanter Termin, schließlich hat der amerikanische Präsident Donald Trump der Europäischen Union bereits einen schleichenden Tod vorausgesagt. Die Europäer wiederum beäugen den neuen Kurs im Weißen Haus mit Sorge.

Bei solch einem Termin also wird jede Geste genau beobachtet, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Trumps Vize Pence kam am Montag ins neue Gebäude des EU-Rats und traf Präsident Donald Tusk. Beide Männer schüttelten die Hände, lächelten in die Kameras. Alles gut soweit.

Alles? Nicht wirklich. Denn eine kleine, aber kuriose Panne gab es doch. Während Pence und Tusk am Rednerpult standen, wurden auf großen Bildschirmen im Hintergrund Flaggen eingeblendet: die amerikanische, die europäische. Nur: Bei "Stars and Stripes" stimmte etwas nicht. Statt 50 zeigte die US-Flagge 51 Sterne.

REUTERS Korrekte US-Flagge

Wie konnte das passieren? Ein Sprecher des Europäischen Rats sprach anschließend von einem "bedauerlichen Fehler" durch "menschliches Versagen": "So etwas passiert auf Videowänden leider schneller als bei echten Flaggen." Man prüfe derzeit, wie es zu der Verwechslung gekommen sei, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, sagte er.

Eine denkbare Erklärung: Es ist durchaus möglich, dass sich in Zukunft die Anzahl der US-Bundesstaaten, die die Sterne auf der Flagge repräsentieren, verändert. Zum Beispiel wird darüber nachgedacht, aus dem District of Columbia einen Bundesstaat zu machen. Puerto Rico könnte ebenfalls ein regulärer Bundesstaat werden. Die Bürger des US-Außengebiets haben bereits in einem Referendum dafür votiert.

Für solche Fälle gibt es bereits Entwürfe für eine neue Flagge - mit 51 Sternen. Gut möglich, dass diese Versionen auch bei der EU bereits digital hinterlegt sind - und dass irgendjemand vor dem Auftritt von Mike Pence danebengegriffen hat.