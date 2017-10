US-Präsidenten Bush verurteilt Trumps Politik

Dass sich ehemalige US-Präsidenten zur Tagespolitik äußern, und somit zur Regierungsarbeit ihrer Nachfolger, ist selten. George W. Bush hat nun mit dieser Gepflogenheit gebrochen - und den 45. US-PräsidentenDonald Trump indirekt scharf kritisiert. Bush prangerte in einer Rede gegenwärtige Missstände in seinem Land an und positionierte sich gegen Trump'sche Politik, gegen Isolationismus, Nationalismus und Lügen.

"Blinder Eifer scheint auf dem Vormarsch. Unsere Politik ist anfälliger denn je für Verschwörungstheorien und regelrechte Lügenmärchen", sagte Bush. Trump selbst nannte er nicht beim Namen. Die Identität der Amerikaner werde nicht von "Geografie, ethnischer Zugehörigkeit, Blut oder Boden determiniert", sagte Bush weiter. "Das bedeutet, dass blinder Eifer und weißer Nationalismus in jeder Form eine Schmähung für das Credo Amerikas sind."

"Politik, in der jeder zählt"

Trumps unmittelbarer Vorgänger Barack Obama rief bei einem Wahlkampfauftritt in New Jersey zudem die Wähler dazu auf, sich gegen die "Politik der Spaltung" zu wehren. "Ihr werdet eine Botschaft an das Land und an die Welt senden, dass wir eine Politik der Spaltung und eine Politik der Angst zurückweisen, dass wir eine Politik begrüßten, in der jeder zählt", sagte der Demokrat.

Die Reden sorgte in den USA für großes Aufsehen. Während viele Kommentatoren Bush für seine offenen Worte lobten, wurde auch scharfe Kritik laut: Bei Bushs Kriegen gegen Afghanistan und den Irak sei es mit vermeintlich hohen Werten der USA ebenso wenig weit her gewesen wie bei der immensen Stärkung der Geheimdienste in seiner Amtszeit, hieß es in sozialen Netzwerken.

Die "New York Times" zitierte einen Reporter, der Bush nach seiner Rede fragte, ob seine Rede wohl im Weißen Haus gehört werde - darauf habe Bushgenickt und gesagt: "Ich denke, das wird sie." Als Trump kurz danach im Weißen Haus gefragt wurde, ob er die Rede schon gehört habe, sagte er Nein.