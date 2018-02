Haushaltsstreit in den USA Einigung im Senat greifbar, doch US-Präsident fabuliert über "Shutdown"

Im Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern in den USA zeichnet sich offenbar eine langfristige Einigung ab.

Am Dienstagabend verabschiedete zunächst das Repräsentantenhaus ein Gesetzespaket für einen Übergangshaushalt, dem nun noch der US-Senat zustimmen muss.

Der Senat arbeitet nach Informationen der "Washington Post" allerdings parallel zum jetzt überwiesenen Übergangshaushalt an einer langfristigen Lösung, zu der der Sprecher der US-Demokraten im Senat, Charles E. Schumer, Zustimmung signalisiert hat. Einigt sich der Senat, muss dann noch einmal das Repräsentantenhaus darüber abstimmen, weil eine identische Version beide Kammern passieren muss.

AP Chuck Schumer, Führer der Demokraten im Senat

Offenbar haben die US-Demokraten ihren Widerstand in der Haushaltsfrage teilweise aufgegeben und sind nun bereit, auch einem großen Anstieg der Rüstungsausgaben zuzustimmen. Sie wollten eigentlich erreichen, dass die US-Regierung weitere Zugeständnisse in ihren Budgetplänen und in Einwanderungsfragen macht. Für US-Präsident Donald Trump wäre ein neuer Haushalt über zwei Jahre, in dem die Republikaner sich durchsetzen, ein großer Erfolg.

Ungeachtet der Fortschritte im Kongress hat Trump sich für einen weiteren Regierungsstillstand offen gezeigt, sollten die Demokraten seinen Forderungen nach einem Budget für eine Mauer zu Mexiko nicht zustimmen. "Ich würde gerne einen 'Shutdown' sehen, wenn wir diese Dinge nicht geregelt bekommen", sagte Trump am Dienstag. Es müsse gelingen, "Schlupflöcher" im Einwanderungssystem zu schließen, durch die Kriminelle ins Land kämen.

Auf einen Übergangshaushalt, der bis Mitte März die Ausgaben regelt, muss sich der Kongress bis zum Donnerstagabend verständigen. Sonst ginge der Regierung das Geld aus, und es käme zu besagtem "Shutdown" - also einer Schließung zahlreicher Einrichtungen, die in den USA direkt mit Bundesmitteln finanziert werden. Der Übergangshaushalt würde die Finanzierung bis zum 23. März sichern. Auch er sieht bereits einen Anstieg der Verteidigungsausgaben für die nächsten acht Monate vor.