Ilhan Omar US-Abgeordnete entschuldigt sich nach Vorwurf des Antisemitismus

Die muslimische Kongressabgeordnete der US-Demokraten Ilhan Omar, 37, hat sich für Äußerungen entschuldigt, die als antisemitisch kritisiert worden waren.

Omar, geboren in Somalia, hatte am Wochenende Kritik an proisraelischem Lobbyismus in den USA geäußert und sich dabei nach Meinung vieler Beobachter antisemitischer Stereotype bedient. Dafür war sie sowohl von Republikanern als auch von Mitgliedern ihrer eigenen Partei kritisiert worden.

Die Kongressabgeordnete hatte am Sonntag über Twitter suggeriert, dass die proisraelische Lobbygruppe AIPAC mit Wahlkampfspenden für eine proisraelische Haltung der Republikaner sorge. Diese Argumentation bedient laut "Politico" antisemitische Stereotype, wonach Geld von jüdischen US-Amerikanern eine proisraelische Haltung in den USA und anderswo unterstütze.

Twitter

Dafür erntete Omar von republikanischen Abgeordneten scharfe Kritik. Laut "Vox" wird neben Omar auch Rachida Tlaib als zweite muslimische Kongressabgeordnete des Antisemitismus beschuldigt.

Doch auch Demokraten kritisierten Omar für ihre Äußerungen: Das Führungsteam der Demokraten verurteilte in einer Erklärung die Tweets Omars als "zutiefst beleidigend". Andere zeigten ihr jedoch ihre Unterstützung in Form von Notizen an ihrem Büro sowie über Twitter.

AFP Unterstützungsnotizen für Ilhan Omar an ihrem Büro

Am Montag entschuldigte sich Omar für ihre Äußerungen:

"Meine Absicht ist es nie, meine Wählerschaft oder jüdische Amerikaner generell zu beleidigen", schrieb sie auf Twitter. "Wir müssen immer bereit sein, einen Schritt zurückzutreten und Kritik zu überdenken, genauso wie ich erwarte, dass die Leute mich hören, wenn andere mich wegen meiner Identität angreifen. Deshalb entschuldige ich mich eindeutig."

Listening and learning, but standing strong pic.twitter.com/7TSroSf8h1 — Ilhan Omar (@IlhanMN) 11. Februar 2019

Gleichzeitig schrieb sie jedoch auch, dass die Rolle von Lobbyisten in der Politik weiterhin problematisch sei - egal ob es um den Einfluss von AIPAC, der US-Waffenlobby oder der fossilen Brennstoffindustrie gehe.