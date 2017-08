Jared Kushner zum Nahostkonflikt "Wir wollen keinen Geschichtsunterricht"

Eine der zahlreichen Aufgaben von Jared Kushner ist es, den Nahostkonflikt zu lösen. In einem heimlich aufgezeichneten Vortrag vor Praktikanten des Kongresses bekannte der Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump nun, dass es offenbar noch keinen genauen Plan dafür gibt. "Also, was machen wir anders [als die Vorgängerregierungen, Anm. d. Red.]? Ich weiß es nicht", sagt Kushner demzufolge. Die Trump-Administration versuche, das Problem möglichst logisch anzugehen.

Es werde überlegt, wie die Staatenform am Ende aussehen könnte. Man versuche, mit den Beteiligten sehr ruhig darüber zu verhandeln. "Am Ende wird es vielleicht keine Lösung geben, aber der Präsident hat uns gebeten, das Thema anzugehen. Also fokussieren wir uns darauf und versuchen, in nächster Zeit zur richtigen Schlussfolgerung zu kommen."

Kushner gilt in dem Konflikt als parteiisch; den israelischen Premier Benjamin Netanyahu kennt er schon seit Kindertagen. Nach einem Gespräch mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas soll der über das Auftreten Kushners sehr verärgert gewesen sein.

Der durchgestochenen Aufnahme zufolge verteidigte Kushner vor den Praktikanten das Vorgehen Israels am Tempelberg. Dort hatte sich die Lage in den vergangenen Wochen noch einmal zugespitzt (mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier). So nannte er das Aufstellen von Metalldetektoren "nachvollziehbar". Zudem kritisierte er den Umgang der Presse mit Netanyahu.

Gleichzeitig verbittet sich der Präsidenten-Berater offenbar historische Belehrungen. "Jeder sagt: 'Aber du musst verstehen, was sie damals getan haben.'" Aber: "Wir wollen keinen Geschichtsunterricht. Wir haben genug Bücher dazu gelesen", sagte Kushner. Man solle sich darauf konzentrieren, eine Lösung zu finden. Weitere Details dazu nannte er nicht.