Sessions zu US-Einwanderungspolitik "Die Gesetzlosigkeit ist vorbei"

US-Justizminister Jeff Sessions hat sich bei einem Besuch der Grenze zu Mexiko für eine restriktive Einwanderungspolitik ausgesprochen. Jeder, der ohne Einwanderungsdokumente von Mexiko aus über die Grenze in die USA komme, werde von nun an festgenommen und einem Richter präsentiert, sagte Sessions bei seiner Visite im US-Bundesstaat Arizona.

"Das ist eine neue Ära", sagte Sessions. "Die Gesetzlosigkeit und der Verzicht auf unsere Pflicht, die Einwanderungsgesetze anzuwenden, sind vorbei."

Menschen, die Einwanderer illegal über die Grenze schmuggelten oder ihnen Zuflucht gewährten, würden inhaftiert, kündigte Sessions an. Wer ein zweites Mal beim Grenzübertritt erwischt würde, müsste zudem mit einer Anklage rechnen. Gleiches gelte für die Verwendung gefälschter Papiere. Bislang waren Einwanderer, die illegal in die USA gekommen waren, in der Regel einfach wieder über die Grenze zurückgebracht worden.

Sessions verteidigte während seines Besuches außerdem die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Mauer zu Mexiko. Die äußerst umstrittene Grenzanlage sei ein weiteres Mittel, um die illegale Einwanderung wirksam bekämpfen zu können. Laut Berechnungen des US-Heimatschutzministeriums wird der Bau rund 21 Milliarden US-Dollar kosten, bis zur Fertigstellung werde es länger als drei Jahre dauern.