Russlandaffäre US-Justizminister sagt öffentlich vor US-Senat aus

Wenige Tage nach der aufsehenerregenden Aussage des Ex-FBI-Chefs James Comey wird auch der US-Justizminister öffentlich vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aussagen. Jeff Sessions habe darum gebeten, nicht hinter verschlossenen Türen auszusagen, teilte eine Sprecherin seines Ministeriums mit. Er halte es für wichtig, "dass die Amerikaner die Wahrheit direkt von ihm hören".

Sessions reagiert damit auf die Aussage Comeys. Dieser hatte vergangene Woche schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump erhoben: Dieser habe ihm quasi durch die Blume vermittelt, die FBI-Ermittlungen zur Russlandaffäre einzustellen (mehr dazu lesen Sie hier).

Auch Sessions' Rolle in der Russlandaffäre ist umstritten. Der konservative Hardliner hatte Trump im Wahlkampf als erster Senator unterstützt und sich als sein Berater mindestens zwei Mal mit dem russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, getroffen - diese Begegnungen verschwieg er in einer Senatsanhörung allerdings, obwohl er unter Eid stand.

US-Medien zufolge soll es sogar noch ein drittes Treffen gegeben haben, das Sessions ebenfalls verschwieg. Das soll Comey übereinstimmenden Berichten zufolge im zweiten, nicht-öffentlichen Teil seiner Anhörung vor dem Senatsausschuss ausgesagt haben.

Sessions hatte zusammen mit seinem Vize Rod Rosenstein die Entlassung Comeys empfohlen. Später hatte Trump die Entlassung mit den Russland-Ermittlungen begründet. Da Sessions sich aus diesen zurückgezogen hatte, wirft seine Entlassungsempfehlung Fragen auf.

Das derzeitige Verhältnis Trumps zu Sessions ist unklar. Medienberichten zufolge soll Sessions mehrfach seinen Rücktritt angeboten haben. Trump soll unter anderem wegen Sessions Rückzug aus den Russlandermittlungen sowie der verschwiegenen Treffen verärgert sein.

Die amerikanischen Geheimdienste beschuldigen russische Hacker, in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingegriffen zu haben. Das FBI und Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob es Absprachen zwischen Russen und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam gab.