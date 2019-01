Es wird erwartet, dass das Bewerberfeld um die Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahl bei den Demokraten groß sein wird. Jetzt hat auch Kamala Harris offiziell angekündigt, antreten zu wollen.

"Ich kandidiere für die Präsidentschaft", sagte Harris. "Und ich freue mich sehr darauf." In einem Video sagte sie zur Begründung, die amerikanischen Werte Wahrheit, Gerechtigkeit, Anstand, Gleichheit, Freiheit und Demokratie stünden auf dem Spiel. Sie kündigte an, "unsere Stimmen zusammenbringen" zu wollen. Sollte sie sich im parteiinternen Wahlkampf durchsetzen, hätte Harris die Chance, als erste Frau US-Präsidentin zu werden.

Von 2004 bis 2011 war Harris Bezirksstaatsanwältin in San Francisco, von 2011 bis 2017 übernahm sie den Posten der Justizministerin in dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat. Sie war die erste Frau und die erste Schwarze in diesem Amt. Seit 2017 sitzt sie für Kalifornien im Senat.

Vorwahlen beginnen im Februar 2020

Harris ist als Kritikerin von Trumps harter Einwanderungspolitik bekannt. Sie setzte sich unter anderem vehement für die "Dreamer" ein, junge Migranten, die als Kinder illegal in die USA gekommen sind. Sie werden von dem Programm Daca geschützt.

Dieses gibt Hunderttausenden Menschen in den USA Schutz. Trump aber wollte ihnen das Bleiberecht entziehen. Er kündigte an, das Programm beenden zu wollen. Das verhinderten allerdings die Entscheidungen mehrerer Bundesgerichte. Nun soll sich der Supreme Court mit dem Fall beschäftigen. Wann das passiert, ist aber noch unklar.

Um für die Demokraten als Präsidentschaftskandidatin antreten zu können, müsste Harris zunächst die parteiinternen Vorwahlen gewinnen. Mit diesen ermitteln die Demokraten ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die eigentliche Wahl im November 2020. Die Vorwahlen beginnen im Februar 2020 im Bundesstaat Iowa.

In diesem Monat hatten sich bereits Kristen Gillibrand, Julián Castro und Tulsi Gabbard in Stellung gebracht. Ende Dezember hatte die linke Senatorin Elizabeth Warren einen Grundstein für eine mögliche Kandidatur gelegt - in einem Video direkt aus ihrer Küche. Auch bei den Senatoren Cory Booker, Sherrod Brown und Amy Klobuchar wird eine Kandidatur erwartet.