Weißes Haus Trump-Beraterin Conway wegen Ivanka-Werbung unter Druck

Die Beraterin des US-Präsidenten macht Werbung für die Mode der Präsidententochter - in einer Liveschalte aus dem Weißen Haus. Das geht nun selbst einigen von Donald Trumps Parteifreunden zu weit. Gemeinsam haben führende Republikaner und Demokraten einen Brief des Abgeordnetenhauses an die Behörde zur Einhaltung von Ethikstandards geschrieben - und darin scharfe Kritik an Kellyanne Conway geübt.

Hintergrund ist die Entscheidung der Kaufhauskette Nordstrom, Ivanka Trumps Modekollektion aus ihrem Sortiment zu nehmen. Zunächst hatte Donald Trump persönlich die Kette attackiert.

Beraterin Conway verteidigte im TV-Sender Fox die Kritik an Nordstrom und fügte hinzu: "Kauft Ivankas Sachen". Sie bezeichnete ihren Appell als "Gratiswerbung", die sie für die "wundervolle Kollektion" von Trumps Tochter mache. "Geht und kauft es heute. Ihr könnt es im Internet finden." Sie selbst besitze einige Teile der Modelinie.

"Extreme Besorgnis"

Die unverblümte Werbung rief heftige Kritik hervor. "Conways Interview löst extrem ernste Besorgnis aus", heißt es in dem Schreiben der Abgeordneten. Sie legen der Ethik-Behörde disziplinarische Maßnahmen gegen Conway nahe, die bis zur Suspendierung reichen können. Das Weiße Haus erklärte lediglich, man habe mit Conway gesprochen. Das geht den Kritikern nicht weit genug.

Einer der Unterzeichner des Schreibens ist Jason Chaffetz, Vorsitzender des Aufsichtsausschusses - und ein großer Trump-Anhänger. Der Republikaner nannte Conways Verhalten "falsch, falsch, falsch" und "inakzeptabel". Chaffetz und der Demokrat Elijah Cummings werfen Conway vor, als offizielle Beraterin gegen Ethikregeln der Regierung verstoßen zu haben. Ein Regierungsangestellter darf keine Werbung für ein Produkt oder Unternehmen machen.