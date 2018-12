Geheime Luftangriffe in Somalia USA melden Tötung von Dutzenden Kämpfern

Die US-Armee hat eine der schwersten Angriffswellen der letzten Wochen gegen islamistische Milizen in Somalia geflogen. Über das Wochenende will die US-Luftwaffe per Drohne mehr als 60 Kämpfer getötet haben.