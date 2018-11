US-Sanktionen gegen Iran Keine Ausnahmen für EU-Unternehmen

Iran stehen schwere Strafmaßnahmen bevor. Am Montag wollen die USA weitere Sanktionen gegen Teheran wiedereinführen - eine Folge des Austritts der Amerikaner aus dem Atomdeal mit Iran.

Das Land werde keine Einnahmen aus der Ölindustrie mehr zur Verfügung haben, um sie in terroristische und feindselige Aktivitäten zu investieren, sagte US-Außenminister Mike Pompeo in Washington. "Maximaler Druck heißt maximaler Druck."

Von den Sanktionen werden Pompeo zufolge acht Drittstaaten ausgenommen - nicht jedoch die EU. Die Namen der von den Strafmaßnahmen befreiten Länder nannte er zunächst nicht. Die türkische Regierung erklärte aber kurz darauf, Unternehmen ihres Landes seien ausgenommen.

Die Sanktionen richten sich vor allem gegen die iranische Ölbranche. Betroffen sind auch Unternehmen aus Drittstaaten, die mit Iran Geschäfte machen. Firmen aus den ausgenommenen Drittstaaten dürfen laut Pompeo jedoch vorerst weiter Öl aus dem Iran importieren, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.

Vorübergehend ausgesetzt

Die Strafmaßnahmen waren bereits in der Vergangenheit in Kraft. Nach dem Abkommen von 2015 zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms, das die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und China sowie die EU mit Iran geschlossen hatten, waren sie jedoch ausgesetzt worden. US-Präsident Donald Trump hatte das aus seiner Sicht völlig unzulängliche Abkommen im vergangenen Mai aufgekündigt.

Daraufhin trat bereits im August eine erste Runde früherer US-Sanktionen in Kraft. Mit den jetzt hinzukommenden weiteren Strafmaßnahmen wird der wirtschaftliche Druck auf Iran nochmals erhöht.

US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigte am Freitag zudem an, dass seine Regierung auch auf den Ausschluss Irans aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem Swift dringen will.