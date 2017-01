USA-Newsblog "Werd erwachsen, Donald"

9.12 Uhr

Der scheidende US-Vizepräsident Joe Biden hat Donald Trump empfohlen, ein besonneneres Verhalten an den Tag zu legen. "Werd erwachsen, Donald", sagte Biden in einem Interview des Senders PBS, von dem am Donnerstag zunächst Auszüge veröffentlicht wurden. An Trump gerichtet sagte der 74-Jährige: "Du bist Präsident. Du musst etwas tun. Zeig uns, was Du kannst."

Die Journalistin Judy Woodruff hatte Biden auf jüngste Äußerungen Trumps angesprochen, in denen der designierte Präsident etwa einen führenden Demokraten als "Oberclown" bezeichnet hatte. Biden sagte, man werde Trump bald an konkreter Politik messen können. "Es wird sehr viel klarer sein, wofür er steht und wofür nicht (...), sobald wir erstmal über Detailfragen diskutieren, die das Leben der Menschen betreffen."

8.38 Uhr

Der Aktienkurs von Toyota an der Börse von Tokio ist am Freitag zeitweise um mehr als drei Prozent gefallen, nachdem der designierte US-Präsident Donald Trump dem Autobauer wegen einer geplanten Fabrik in Mexiko mit Strafzöllen gedroht hatte. Bei Handelsbeginn sackte der Toyota-Kurs um 3,11 Prozent ab und erholte sich dann leicht. Auch die Aktienkurse anderer Autohersteller gaben nach - Nissan etwa lag knapp 1,8 Prozent im Minus, Honda rund 1,5 Prozent.

Trump hatte am Donnerstag im Internetdienst Twitter mit Blick auf Toyota geschrieben: "Baut die Anlage in den USA oder zahlt eine hohe Grenzsteuer." Die Pläne des japanischen Konzerns zum Bau einer Fertigungsanlage in Mexiko, wo Autos vom Typ Corolla für den US-Markt hergestellt werden sollen, kommentierte Trump mit den Worten: "Auf keinen Fall!"

7.05 Uhr

US-Geheimdienste sind sich sicher: Russland steckt hinter den Hackerangriffen gegen die Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf. Laut "Washington Post" und CNN sollen die Behörden Barack Obama einen Bericht vorgelegt haben. Darin heißt es, die erbeuteten E-Mail-Daten sollen vom russischen Militärgeheimdienst GRU über einen "verschlungenen Weg" zur Enthüllungsplattform Wikileaks gelangt sein. Auf diese Weise habe man die Quelle verschleiern wollen. (Lesen Sie hier mehr zum Thema.)

5.33 Uhr

Mit Ex-CIA-Chef James Woolsey verliert Donald Trump einen wichtigen Berater. Der Geheimdienstexperte ist aus Trumps Übergangsteam zurückgetreten - aufgrund zunehmender Spannungen. Laut Medienberichten ist Woolsey frustriert über Trumps Sicherheitspolitik und seine abwertenden Äußerungen über die Geheimdienste.

4.27 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May hat einen Besuch beim künftigen US-Präsidenten Donald Trump im Frühjahr angekündigt. Mays Stabschefs Nick Timothy und Fiona Hill seien vergangenen Monat in die USA gereist, um sich mit Trumps Übergangsteam zu treffen, sagte ein Sprecher von May. Dieses Treffen sei "Teil eines Prozesses für den ersten Besuch der Premierministerin" bei Trump gewesen, der nun "im Frühjahr" stattfinden könne, führte der Sprecher aus. Einen genauen Termin wollte er nicht nennen. Der britische Sender Sky News berichtete, May reise im Februar in die USA.

1.44 Uhr

Der Ex-Senator und frühere US-Botschafter in Deutschland, Dan Coats, soll laut Medienberichten den einflussreichen Posten des US-Geheimdienstkoordinators übernehmen. Der künftige US-Präsident Donald Trump werde den 73-Jährigen zum Nachfolger von Geheimdienstdirektor James Clapper ernennen, berichteten mehrere US-Medien.

Der Republikaner Coats, der bis Dienstag für den Bundesstaat Indiana im Senat saß, war unter dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush von 2001 bis 2005 US-Botschafter in Deutschland. Der bisherige Geheimdienstdirektor James Clapper hatte im November seinen Rücktritt erklärt. Der Geheimdienstkoordinator ist der wichtigste Berater des Präsidenten in nachrichtendienstlichen Angelegenheiten.