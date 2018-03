Nach Amoklauf an Highschool NRA klagt gegen verschärftes Waffengesetz in Florida

Das verschärfte Waffengesetz im US-Bundesstaat Florida sollte ein Kompromiss zwischen Waffenlobby und Aktivisten sein. Doch kaum ist das Gesetz unterzeichnet, gibt es bereits neuen Protest. Die US-Waffenlobby National Rifle Association (NRA) reichte Klage vor einem Bundesgericht in Tallahassee ein.

Die Anhebung des Mindestalters für den Kauf von Gewehren in dem Bundesstaat von 18 auf 21 Jahre verstoße gegen das in der Verfassung verankerte Recht auf Waffenbesitz sowie die Gleichbehandlungsklausel, weil jüngere Erwachsene nun ausgenommen würden, erklärte die NRA.

Zudem würden mit der neuen Regelung gesetzestreue Waffenbesitzer für die kriminellen Handlungen einer "gestörten Person" bestraft, sagte der Chef des NRA-Instituts für Rechtsmaßnahmen, Chris W. Cox, laut einem Bericht des Senders CNN. "Die Sicherung unserer Schulen und der Schutz der Verfassungsrechte von Amerikanern schließen sich nicht gegenseitig aus", so Cox.

Waffen für Schulbedienstete

Erst wenige Stunden zuvor hatte Gouverneur Rick Scott das neue Gesetz unterzeichnet. Das Mindestalter für den Kauf von Handfeuerwaffen liegt in den USA bei 21 Jahren, in Florida aber konnte bislang bereits ein 18-Jähriger ohne Wartezeit ein Gewehr kaufen. Neben dem höheren Mindestalter sieht das Gesetz nun eine dreitägige Wartezeit beim Waffenkauf vor. Zudem dürfen künftig bestimmte Schulbedienstete zum Schutz Waffen tragen.

Die Verschärfung des Waffengesetzes ist eine Reaktion auf den Amoklauf an einer Schule in Parkland. Ein 19-Jähriger hatte am 14. Februar an der Highschool 17 Menschen erschossen, darunter zahlreiche Schülerinnen und Schüler. Der Schütze wurde festgenommen. Er hatte die Waffen legal gekauft, obwohl bekannt war, dass er seit langer Zeit psychische Probleme hatte und verhaltensauffällig war.

Im Video: Das ist die Sprecherin der US-Waffenlobby