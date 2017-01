Donald Trump Der Nebel des Grauens

Es ist eine blendende Geschichte, alles dran, alles drin, was die Aufmerksamkeit der Leserinnen und vor allem der Leser erregt: Der (bald) mächtigste Mann der Welt. Klandestine Beziehungen zum russischen Geheimdienst. Ungewöhnliche sexuelle Vorlieben. Erpressung, Bestechung, Intimitäten, wie erfunden für die Boulevardpresse. Und möglicherweise tatsächlich erfunden.

Jedenfalls eine Geschichte, die alle Vorurteile bestätigt: Die der Gegner Donald Trumps, denn wer von ihnen würde ihm nicht die seltsamsten Praktiken und die ehrlosesten Händel zutrauen? Und auch die seiner Anhänger: So tief ist die Mainstream-Presse also gesunken, dass sie in ihrer Verzweiflung und ihrem Hass nicht einmal vor der anrüchigsten Lügengeschichte zurückschreckt, um den Wahlsieger zu diffamieren.

Bitter hat sich Trump über diese Skandal-Berichterstattung beklagt - und doch ist davon auszugehen, dass sie ihm ganz so ungelegen nicht kommt, wie es zunächst den Anschein haben mag. Denn sie mag wahr sein oder falsch, vor allem ist sie eben blendend - sie macht all jene, die sich nur noch mit ihr beschäftigen, blind für alle anderen Fragen, die noch offen sind vor Trumps Amtsantritt. Sie überstrahlt das Bild dieses Mannes auf dem Weg zur Macht so stark, dass die Lücken seiner Konzeption unsichtbar werden.

Nur Tweets, Show und Phrasen

Wie wird die Position der US-Regierung zu Russland sein? Eher skeptisch-distanziert, wie die jüngsten Äußerungen des designierten Außenministers Tillerson erwarten lassen? Eher freundlich, wie Trump selbst immer wieder verlautbart hat? Oder je nachdem, wie der Präsident mit seinem russischen Kollegen Putin auf persönlicher Ebene auskommen wird, wie Trump am Mittwoch der Presse sagte? Nichts Genaues weiß man nicht.

Haben nun die Russen die demokratische Partei gehackt, um Hillary Clinton zu schaden? Oder doch irgendjemand sonst? Auch dazu hat Trump keine feste Position bezogen, letzte Woche sagte er so, am Mittwoch anders, was wird er in einer Woche sagen? Kann man nicht wissen.

Will Trump nun die von Obama eingeführte allgemeine Krankenversicherung abschaffen? Oder doch in Teilen beibehalten? Für beide Varianten gibt es Aussagen aus seinem Mund. Auf welche kann man sich verlassen? Werden die USA auch künftig ihren Nato-Partnern beistehen? Oder müssen die bald selber sehen, wie sie sich schützen? Und wer bezahlt jetzt eigentlich für die Anti-Immigranten-Mauer, die Trump an der Grenze zu Mexiko errichten will? Irgendwie unklar.

Donald Trump hat seine Präsidentschaft noch nicht angetreten, da versinkt sie bereits im Nebel. Alles wird great, fantastic, beautiful und tremendous - aber wie genau soll es das werden? Konkrete Antworten auf die Frage, wie er seine Absichten in die Tat umsetzen will, gibt es nicht. Von ihm kommen nur Tweets, Show und Phrasen - und dem Rest der Welt bleibt nur die verzweifelte Hoffnung auf einigermaßen kompetentes Personal in der US-Regierung, das seine schlimmsten Ausfälle einhegt und echte Katastrophen verhindert. Politik jedoch ist von diesem Präsidenten nicht zu erwarten.