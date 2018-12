Haushaltssperre US-Regierungsstillstand dauert bis ins neue Jahr

Die Haushaltssperre in den USA wird voraussichtlich bis ins neue Jahr dauern. Im fast leeren US-Senat fiel nur wenige Minuten nach Sitzungsbeginn die Entscheidung, sich auf Montag, den letzten Tag dieses Jahres, um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) zu vertagen. Über das Haushaltsgesetz soll aber erst am 2. Januar um wieder verhandelt werden, hieß es aus der Kongresskammer.

Der sogenannte Shutdown war in der Nacht zu Samstag in Kraft getreten und legt Teile des US-Regierungsapparates lahm. Er bewirkt, dass rund 800.000 der 2,1 Millionen Staatsangestellten vorerst kein Gehalt mehr bekommen. Rund 380.000 von ihnen sind in einen unbezahlten Zwangsurlaub geschickt worden. Hunderttausende Staatsmitarbeiter, deren Arbeit als unverzichtbar gilt, müssen ohne Bezahlung weiter ihren Job verrichten.

Hauptstreitpunkt in den Budgetverhandlungen ist die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach fünf Milliarden Dollar (umgerechnet 4,39 Milliarden Euro) für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Die oppositionellen Demokraten und auch einige von Trumps Republikanern lehnen die Forderung strikt ab. Vor der Senatssitzung am Donnerstag hatten sich Trump und die Demokraten erneut gegenseitig für den "Shutdown" verantwortlich gemacht.

Keine Konzessionen an den Senat

Noch Anfang vergangener Woche hatte Trump einem von Republikanern und Demokraten ausgehandelten Überbrückungshaushalt zugestimmt, der keine Gelder für die Mauer beinhaltet hatte. Doch nach Protesten konservativer Kommentatoren rückte er davon wieder ab und erneuerte seine Forderung nach fünf Milliarden Dollar für die Mauer.

In der Nacht zum 22. Dezember verhandelte der US-Kongress erfolglos über einen Mittelweg. Das Repräsentantenhaus hatte zwar mit der Mehrheit der Republikaner eine neue Vorlage verabschiedet, die Trumps Wünschen entsprach. Diese kam jedoch im Senat nie zur Abstimmung, als klar wurde, dass die Demokraten sich verweigern würden. Schließlich wurden die Abgeordneten und Senatoren nach Hause geschickt.

Neun Ministerien und eine Reihe anderer Regierungsämter liegen seither lahm - darunter Außen-, Innen-, Justiz-, Finanz-, Handels- und Heimatschutzministerium. Die Gehälter der Betroffenen sollen allerdings nach dem "Shutdown" nachgezahlt werden.

Die Nationalparks sind zwar geöffnet, aber unbewacht. Rund 96 Prozent aller Mitarbeiter der Weltraumbehörde NASA sind zwangsbeurlaubt. Vor allem die Steuerbehörde IRS ist betroffen: 52.000 Mitarbeiter werden dort vorübergehend beurlaubt.

Nicht betroffen sind das Verteidigungs-, das Bildungs-, das Gesundheits- sowie das Arbeitsministerium, weil für diese bereits im September ein längerfristiger Haushalt verabschiedet worden war.

Der "Shutdown" war keine Überraschung: Trump - der eigens die Abreise zu seinem Weihnachtsurlaub in Florida verschob - beharrte auf seiner Milliardenforderung, ohne den Demokraten im Gegenzug Konzessionen anzubieten. Trump will mit der Mauer sein wichtigstes Wahlversprechen erfüllen, um seine politische Basis nicht zu verlieren, auch im Hinblick auf den drohenden Kampf um den Abschlussbericht des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller, dessen Arbeit vom "Shutdown" nicht betroffen ist.

Der "Shutdown" ist der bisherige Höhepunkt einer Reihe aktueller Krisen, in deren Mittelpunkt Trump steht. Zuletzt trat Verteidigungsminister James Mattis zurück , unter anderem aus Protest gegen den angekündigten Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan.

Alles in allem könnten diese Verzögerungen und Beurlaubungen den amerikanischen Steuerzahler sehr viel Geld kosten. Experten vermuten, dass der "Shutdown" im Jahre 2013 unter der Obama-Regierung einen volkswirtschaftlichen Schaden in Höhe von zwei Milliarden Dollar verursacht hatte.