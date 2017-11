Einstimmiges Votum Repräsentantenhaus beschließt Anti-Sexismus-Training

Mit speziellen Seminaren will das US-Repräsentantenhaus künftig Sexismus im Abgeordnetenhaus entgegenwirken. Ab nächstem Jahr sollen alle 435 Mitglieder sowie deren Mitarbeiter an einem Anti-Sexismus-Training teilnehmen. Das entschieden die Abgeordneten in einer Resolution einstimmig.

"Sexuelle Belästigung ist an jeder Arbeitsstelle fehl am Platz. Der Beschluss für das Training ist ein wichtiger erster Schritt, um mit diesem Problem umzugehen", sagte der Repräsentantenhausvorsitzende Paul Ryan. Der Senat hatte bereits Anfang November für eine ähnliche Resolution gestimmt.

Der Vorschlag für den jährlichen Kurs kommt unter anderem von der Republikanerin Barbara Comstock und der Demokratin Jackie Speier. Speier hatte jüngst veröffentlicht, selbst Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen Mann in einer Führungsposition geworden zu sein.

Die Weinstein-Affäre hat inzwischen auch die US-amerikanische Politik erreicht. Unter anderem äußerten Frauen Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den US-Senator Al Franken und den demokratischen Abgeordneten John Coyners. Der republikanische Senatsanwärter Roy Moore aus Alabama soll sich an Minderjährigen vergangen haben.