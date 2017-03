Unzureichende Begründung Richter weist Klage gegen Einreisedekret zurück

Das neue Einreiseverbot in die USA soll vor allem eines sein: gerichtsfest. Wochenlang überarbeitete die Regierung von US-Präsident Donald Trump das alte Dekret, das von einem US-Gericht außer Kraft gesetzt worden war - sie wollten es Kritikern so unmöglich machen, auch den neuen Erlass juristisch zu stoppen.

Seit knapp einer Woche sind nun die Details des neuen Dekrets bekannt und sogleich haben mehrere Bundesstaaten Klage eingereicht, unter anderem auch Washington. Der Bundesstaat hatte vor Gericht das Aussetzen des ersten Dekrets erwirkt, Justizminister Bob Ferguson beantragte nun, analog zur ersten Entscheidung auch den geänderten Erlass einzufrieren. Doch so einfach wird es nicht: Ein Bundesrichter in Seattle wies den Antrag als unzureichend zurück.

Die Antragsteller - neben Washington auch die Bundesstaaten Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York und Oregon - sollten zunächst vollständige Unterlagen nachreichen und darin Bezug auf die überarbeitete Anordnung Trumps nehmen, forderte James Robart. Der Richter war am Stopp der ersten Verfügung beteiligt gewesen.

AP Washingtons Justizminister Bob Ferguson

Ein Syrer erkämpfte hingegen einen ersten Erfolg vor einem Gericht im US-Bundesstaat Wisconsin. Der Mann war im vergangenen Jahr vor dem Bürgerkrieg in Aleppo in die USA geflüchtet und versucht seitdem, seine Frau und die dreijährige Tochter nachzuholen. Dieser Visa-Prozess war durch das erste Einreiseverbot unterbrochen worden. Ein Richter entschied nun, dass das neue Dekret nicht für diese Familie gelten dürfe. Dadurch kann die Familie sich nun weiterhin um ihre Visa bemühen.

Trump hatte am Montag eine neue Regelung unterschrieben, die Bürgern aus sechs überwiegend muslimischen Ländern 90 Tage lang die Einreise in die USA verbieten. Ausgenommen sind Greencard-Besitzer oder Inhaber eines gültigen Visums. Flüchtlinge dürfen sogar 120 Tage lang nicht einreisen, zudem wurde die Zahl der Menschen, die in diesem Jahr über das Flüchtlingsprogramm in die USA umsiedeln sollen, stark begrenzt. Das Einreiseverbot soll am 16. März in Kraft treten.

SPIEGEL TV Magazin (05.02.2017)

Der erste Erlass hatte Bürgern aus dem Irak, Iran, Jemen, Somalia, Libyen, Syrien und dem Sudan die Einreise in die USA verboten. Flüchtlinge aus Syrien sollten zudem zeitlich unbegrenzt nicht mehr in die USA kommen dürfen. Im Gegensatz zum ersten Dekret sind von der überarbeiteten Version nun vor allem Menschen betroffen, die noch nicht in den USA leben. Der Irak wurde zudem von der Liste gestrichen, für syrische Flüchtlinge gilt ebenfalls die 120-Tage-Regel. Rechtsexperten gehen deshalb davon aus, dass er schwerer juristisch angreifbar ist.

Kritiker argumentieren hingegen, dass auch der neue Erlass Muslime diskriminiere und deshalb gegen die Verfassung verstoße. "Das grundlegende Problem des Muslimen-Banns wird nicht dadurch gelöst, dass man eine neue Schicht Farbe drüberstreicht", sagte Omar Jadwat von der ACLU. Die Bürgerrechtsorganisation legte am Freitag im Namen mehrerer Flüchtlingshilfeorganisationen Beschwerde gegen das neue Dekret ein. Anwälte der ACLU waren bereits erfolgreich gegen das erste Einreiseverbot vorgegangen. (Lesen Sie hier mehr über die Arbeit der ACLU.)

Die US-Verfassung verbiete jegliche Diskriminierung aus religiösen Gründen, sagte Jadwat. Trump verletze diese Grundregel mit seinem Vorgehen. Bundesrichter Theodore Chuang aus Maryland setzte für den kommenden Mittwoch eine Anhörung zu dem Fall an - einen Tag vor dem geplanten Inkrafttreten des Dekrets.