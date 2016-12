Vorwürfe an Russland Senatoren fordern Sonderausschuss wegen Hackerangriffen

Nach den Hackerangriffen während des US-Wahlkampfs wächst der Druck auf Wahlsieger Donald Trump, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Vier Senatoren der Republikaner und Demokraten fordern einen Sonderausschuss, der die Einflussversuche ausländischer Staaten auf die Wahl untersuchen soll.

Der künftige Minderheitenführer im Senat, der demokratische Senator Charles Schumer, kündigte ein entsprechendes Schreiben an, das er mit seinem Parteifreund Jack Reed sowie den republikanischen Senatoren John McCain und Lindsey Graham veröffentlichen werde.

McCain sagte im Sender CNN, es brauche ein eigenes Gremium für eine solch "ernste Angelegenheit". Die vier Senatoren hatten sich bereits vergangene Woche für eine möglichst umfassende Untersuchung des Themas ausgesprochen.

Am Freitag äußerte US-Präsident Barack Obama die Hoffnung, dass Trump eine "parteiübergreifende, unabhängige" Untersuchung begrüßen werde. Der Geheimdienst CIA, sowie laut einem Bericht der "Washington Post" auch die Bundespolizei FBI, schreibt die Hackerangriffe im Wahlkampf Russland zu.

Streit im Kongress über das Verfahren

Trump hatte Zweifel an den Erkenntnissen des Geheimdienstes äußert, auf den er sich aber als Präsident stützen muss. Die Einschätzung, dass die russischen Cyberattacken teilweise darauf abzielten, ihm zum Wahlsieg zu verhelfen, nannte er "lächerlich". Auch der Kreml wies die Vorwürfe wiederholt zurück.

Obama selbst hat bereits eine Untersuchung angeordnet. Doch im Kongress gibt es aber noch Streit über das Verfahren: Während die Republikaner einen Ausschuss fordern, in dem sie aufgrund ihrer Mehrheit die Oberhand haben, fordern die Demokraten eine überparteiliche Untersuchungskommission. Welche Zusammensetzung die vier Senatoren konkret in dieser Hinsicht fordern, ist noch unklar.

Am Freitag hatte Obama bei seiner Jahresabschluss-Pressekonferenz in Washington erstmals den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich für die Hackerangriffe gegen den Vorstand der Demokratischen Partei verantwortlich gemacht - zumindest indirekt.

Clinton spricht von Racheakt Putins

"Oberste Stellen" der Regierung seien darin verwickelt, und es gebe wenig, was in Russland ohne Putin geschehe. Er habe Putin im September am Rande des G20-Gipfels in China persönlich aufgefordert, die Angriffe einzustellen, so Obama. Er habe gesagt, dass es andernfalls sehr ernste Konsequenzen geben werde. Erneut kündigte Obama Vergeltungsmaßnahmen an, "einige werden wir öffentlich vollziehen, einige so, dass sie (die Russen) davon wissen, aber nicht jeder andere".

Auch Wahlverliererin Hillary Clinton äußerte sich erstmals zu der Affäre. Die mutmaßlichen russischen Einflussversuche bezeichnete sie als Angriff auf die Vereinigten Staaten. "Das war nicht nur eine Attacke gegen mich und meinen Wahlkampf", sagte Clinton nach Angaben der "New York Times" bei einer Veranstaltung in New York.

Putin habe sich mit den Angriffen persönlich an ihr rächen wollen. Wofür sich Putin angeblich rächen wollte, führte Clinton allerdings nicht weiter aus.