Midterms Mehr Frauen denn je kandidieren bei US-Wahlen

Wenn es in den USA im November zu den Midterms, den sogenannten Zwischenwahlen, kommt, stehen so viele Frauen zur Wahl wie noch nie. Nach den neusten Vorwahlen in den Bundesstaaten Kansas, Michigan, Missouri und Washington ist laut BBC klar: Elf Frauen werden im Winter für das Amt als Gouverneurin kandidieren und 173 für einen Sitz im Repräsentantenhaus.

Zum Vergleich: 1994 hatte es zehn Kandidatinnen bei der Gouverneurswahl gegeben. Die Siege von Gretchen Whitmer (Michigan) und Laura Kelly (Kansas) bei den demokratischen Vorwahlen sicherten nun die neue Bestmarke. Für das Repräsentantenhaus hatte es zuvor 2016 die meisten weiblichen Kandidaten gegeben. Damals waren es 167.

"Das war bisher eine Wahlsaison der Rekorde für Kandidatinnen", sagte Debbie Walsh, Direktorin des Zentrums für amerikanische Frauen und Politik (CAWP). "Und heute Abend geht diese Geschichte weiter."

imago/ ZUMA Press Rashida Tlaib

In den Kongresswahlbezirken von Michigan treten gleich mehrere muslimische Kandidatinnen an, darunter Fayrouz Saad und Rashida Tlaib. Letztere wird definitiv die erste muslimische und zudem die erste palästinensisch-amerikanische Abgeordnete werden. Tlaib sicherte sich die Nominierung der Demokraten, einen republikanischen Gegenkandidaten wird es im November nicht geben.

Im Staat Washington gibt es zwei rein weibliche Wahlkämpfe

Im Staat Washington wird es außerdem zwei Rennen um einen Sitz im Repräsentantenhaus geben, bei denen sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner eine Frau antreten wird.

Bei den Midterms im November werden alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses und 35 der 100 Sitze des Senats neu vergeben. Das Repräsentantenhaus und der Senat stellen die beiden Kammern des Kongresses, also des US-Parlaments.

Eine außerordentliche Wahl zum Repräsentantenhaus hat bereits stattgefunden: In Ohio hat der von Präsident Donald Trump unterstützte Republikaner Troy Balderson vorläufigen Ergebnissen zufolge nur einen äußert knappen Sieg errungen. Dabei gilt der Ort eigentlich als republikanische Hochburg. Das knappe Ergebnis dürfte unabhängig vom Ausgang als Zeichen gewertet werden, dass die Demokraten im November auf die Übernahme der Mehrheit in mindestens einer Kongresskammer hoffen können.