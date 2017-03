"Frozen Trucker"-Fall Altes Urteil holt Trumps Richter-Kandidat Gorsuch ein

Zunächst lacht Neil Gorsuch noch. Doch als er hört, worum es geht, versteinert sich seine Miene. Der streng konservative Jurist ist Donald Trumps Kandidat für den vakanten Posten im Obersten Gericht der USA. Doch seine Ernennung muss noch vom Senat genehmigt werden. Für Gorsuch heißt das derzeit: unangenehme Befragungen im Justizausschuss.

Als der demokratische Senator Al Franken das Wort ergreift, geht es um eine Angelegenheit, die Gorsuch schon eine ganze Weile verfolgt und die ihm die Demokraten nun, da er in den Supreme Court einziehen soll, immer wieder vorhalten: den Fall eines Lastwagenfahrers, der "Frozen Trucker Case".

Darin geht es um Alphonse Maddin. Der Fahrer der Firma TransAm war im Januar 2009 bei Minusgraden in Illinois unterwegs, als die Bremsen seines Anhängers festfroren. Maddin, so heißt es, meldete seinem Unternehmen das Problem und wartete stundenlang vergebens auf Hilfe - ohne funktionierende Heizung in seinem Wagen. Aus Angst, in der Kälte zu erfrieren, ließ er schließlich, entgegen der Anweisung seiner Firma, den Anhänger zurück. Dafür wurde Maddin gefeuert.

Diese Entscheidung sei nicht rechtens, entschieden später die Richter eines Berufungsgerichts - nur Gorsuch sah das anders. Man könne ja fragen, ob die Firma klug oder nett gehandelt habe, sagte er damals. "Aber es ist nicht unser Job, Fragen wie diese zu beantworten." Noch heute hält er an seiner Entscheidung fest.

Liberale Amerikaner sehen darin einen Beleg dafür, dass Gorsuch dazu neige, eher zugunsten großer Konzerne als von Arbeitnehmern zu urteilen und dass er unmenschlich handele. In der politischen Debatte geht es natürlich auch um die Frage, wie konservativ der Supreme Court geprägt sein wird - und wie ungehindert Trump durchregieren kann.

Senator Al Franken erteilt Gorsuch noch eine Lektion. Er breitet den Fall des Lkw-Fahrers noch einmal aus. Was Gorsuch denn an Maddins Stelle getan hätte, will Franken wissen. Die Alternativen des Fahrers wären gewesen, in der Kälte zu sterben oder mit dem defekten Anhänger weiterzufahren und andere zu gefährden. "Es ist absurd, zu sagen, diese Firma handele rechtens."

Gorsuch, der in seiner Anhörung auch Donald Trump wegen dessen Richterschelte kritisiert, macht ein betroffenes Gesicht, er stottert. Er habe Mitgefühl mit dem Fahrer, sagt er. Doch von seiner Haltung rückt er nicht ab.

