Iran-Unterhändlerin Trump-Kim-Treffen könnte Aus für Atom-Abkommen bedeuten

Nach der Logik des US-Präsidenten Donald Trump könnte ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un negative Auswirkungen auf das Atomabkommen mit dem Iran haben. Mit dieser Einschätzung äußerten sich Experten gegenüber dem "Wall Street Journal" (WSJ). Demnach könnte Trump überzeugt davon sein, dass er eine stärkere Verhandlungsposition mit Kim Jong Un erzielte, wenn er den Atomdeal mit dem Iran scheitern lassen würde.

Im Kern sieht das Abkommen vor, dass Teheran auf den Bau von Atomwaffen verzichtet. Im Gegenzug werden die jahrzehntelangen Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Trump findet, dass dies der "schlechteste Deal" aller Zeiten sei. Barack Obama hatte ihn in mühsamen Verhandlungen erzielt.

Der Präsident könne davon ausgehen, dass ihn ein Ende des Iran-Abkommens als einen guten Händler dastehen ließe, sagte Wendy Sherman gegenüber dem "Wall Street Journal". Sherman war die führende Unterhändlerin des Iran-Deals; zudem hatte sie jahrelang diplomatische Verhandlungen zwischen Nordkorea und der Clinton-Regierung geführt. "Ein Scheitern-lassen des Deals könnte seiner Meinung nach dafür stehen, dass er 'schlechte Deals' nicht akzeptiert."

Bisheriger Konsens: Ende des Deals würde Nordkorea-Verhandlungen erschweren

Ein weiterer westlicher Diplomat bestätigt diese Meinung laut WSJ. James Carafano, Vizepräsident der konservativen Heritage-Foundation und Kritiker des Iran-Abkommens, geht davon aus, dass Trump diesen kippen will - auch um damit Kim ein Zeichen zu senden: "Kim wird daraus lernen, dass wenn er glaubt, er könne einen Atomdeal bekommen, dieser viel strenger wird als der JCPOA." JCPOA, oder "Joint Comprehensive Plan of Action", ist der offizielle Name des Iran-Atomabkommens.

Traditionell hatten Beteiligte des JCPOA eine Verbindung zwischen Trumps Handlungen gegenüber dem Iran und den Beziehungen zu Nordkorea gesehen. Bisher war jedoch Konsens, dass die Aufgabe des Abkommens Machthaber Kim Jong Un von der Unzuverlässigkeit der USA überzeugen würde. Nach dieser Argumentation hätte ein Ende des Irandeals eine abschreckende Wirkung auf Kim und würde die Verhandlungen zurückwerfen.

Aufgabe des Iran-Abkommens wäre "Desaster"

Sherman sieht eine mögliche Aufgabe des Abkommens als "Desaster". In diesem Fall hätte Trump "zwei Nukleare Krisen gleichzeitig an der Hand". Besonders Nordkoreas Atomprogramm sollte laut Expertenmeinung nicht unterschätzt werden. Die zahlreichen Atomtests hätten gezeigt, dass Nordkorea bereit sei, seine Waffen einzusetzen. Die geringen wirtschaftlichen Verbindungen in andere Länder mache das Land zu einem gefährlichen Verhandlungspartner. Irans Wirtschaft sei hingegen viel empfänglicher für Sanktionen.

Es liegt wohl auch an Trumps unbeständiger Art Entscheidungen zu fällen, dass Experten in ihren Meinungen divergieren. Es wäre auch möglich, dass das Treffen mit Kim Trump eine größere Unterstützung in beiden Parteien verschaffe und so den Druck der Republikaner lindere, die das Iran-Abkommen platzen lassen wollen, sagte Richard Nephew, ein ehemaliger Beamter des Finanzministerium, der das Abkommen mitverhandelte. Trotzdem sei auch der Ausschlag in die andere Richtung möglich.