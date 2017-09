Nach Trump-Kritik Iran droht bei Verletzung des Atomvertrags mit "resoluter Antwort"

Wie steht es um das Atomabkommen mit Iran? US-Präsident Trump, der den Deal in der Vergangenheit schon mehrfach kritisiert hatte, hat sich nach eigener Aussage entschieden, was er tun werde - will das Ergebnis aber vorerst nicht mitteilen. Hinweise gab er indirekt: Vor der Uno-Vollversammlung in New York bezeichnete er das Abkommen als "Schande" und "einseitig".

Irans Präsident Hassan Rohani reagierte verärgert auf die Aussagen Trumps - und drohte für den Fall einer Verletzung des Atomabkommens durch die USA oder einen anderen Vertragspartner mit einer entschiedenen Reaktion. Iran werde das Abkommen nicht zuerst verletzten, sagte er, "aber auf jede Verletzung durch die Partner werden wir entschlossen und resolut antworten".

Rohani sagte weiter: "Es wäre sehr schade, wenn das Abkommen von schurkischen Anfängern auf der politischen Bühne zerstört werden würde." Wenn die neue US-Regierung das Abkommen verletze, verletze sie "nur ihre eigene Glaubwürdigkeit".

Das Abkommen über das iranische Atomprogramm war 2015 nach langen Verhandlungen zustande gekommen. Die Uno-Vetomächte sowie Deutschland sehen, anders als US-Präsident Trump, in den ausgehandelten Beschränkungen eine wirkungsvolle Maßnahme, die Iran zur rein zivilen Nutzung des Atomprogramms zwingt.

"Verlorene Chance"

Auch Rohani verteidigte das Abkommen. Es sei ein Zeichen der moderaten Politik Irans und sei international begrüßt und unterstützt worden. "Es gehört deswegen der internationalen Gemeinschaft und nicht nur einem oder zwei Ländern." Das Abkommen zu kündigen, würde eine "verlorene Chance" bedeuten.

Die amerikanische Uno-Botschafterin Nikki Haley versuchte noch, die Aussagen Trumps zu relativieren. Sie bedeuteten nicht, dass Washington aus der internationalen Vereinbarung aussteigen wolle, sagte Haley. Trump muss Iran bis zum 15. Oktober eine Einhaltung der vereinbarten Auflagen bescheinigen. Ein Nein könnte das 2015 geschlossen Abkommen zu Fall bringen.