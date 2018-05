Geplatzter Atomgipfel Maximalforderungen statt Strategie

Wochen hat es gedauert, bis Ort und Zeit für das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un standen - und offenbar nur wenige Tage, die Hoffnung auf einen historischen Moment zu zerstören. Das Weiße Haus veröffentlichte am Donnerstag einen Brief von Trump an Kim, in dem er das Treffen absagte.

Die Begründung fiel vage aus: "Enormer Zorn" und "offene Feindseligkeit" in der neuesten Mitteilung des nordkoreanischen Regimes. Das hatte zuletzt US-Vizepräsident Mike Pence "ignorant und dumm" genannt - weil er die nordkoreanische Regierung davor gewarnt hatte, Trump öffentlich "vorzuführen". Beide drohten mit einer Absage der Gespräche.

Neben offenen Kampfansagen ("unsere gewaltigen nuklearen Fähigkeiten") schreibt Trump in seiner Mitteilung allerdings auch, wenn Kim es sich mit dem Gipfel noch einmal anders überlege, könne er sich jederzeit melden. Gibt es also doch noch Hoffnung? Lars-André Richter, Koreaexperte der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, mit einer Einschätzung der aktuellen Entwicklungen.

Zur Person Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Lars-André Richter leitet seit 2012 das Büro Korea der Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit in Seoul. Nach einem geisteswissenschaftlichem Studium in Tübingen, Leipzig, Paris und Berlin folgte die Promotion. Danach arbeitete Richter unter anderem für den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Richter hat bereits ein Dutzend Mal Nordkorea besucht.

SPIEGEL ONLINE: Herr Richter, der Ton zwischen Washington und Pjöngjang hatte sich in den vergangenen Tagen wieder verschärft. Ist die Absage des Gipfels dennoch eine Überraschung?

Lars-André Richter: Nach den Drohungen, die es in den letzten Tagen und Stunden von beiden Seiten aus gab, überrascht mich die Absage nicht mehr. Einen ersten Warnschuss gab es ja bereits vergangene Woche, mit der Absage eines innerkoreanischen Treffens. Trotzdem finde ich die Entscheidung bedauerlich.

SPIEGEL ONLINE: Was ist schiefgelaufen?

Richter: Normalerweise würde ein Treffen von dieser Tragweite erst nach einer langen, gründlichen Vorbereitung stattfinden. Diese hätte sich über Jahre hinziehen können. Das ganze stattdessen mit so wenig Vorlauf durchführen zu wollen, war wohl doch zu ehrgeizig. Manche Gesetze der Diplomatie lassen sich eben doch nicht einfach außer Kraft setzen.

SPIEGEL ONLINE: Hat sich Trump möglicherweise überschätzt?

Richter: Beide Seiten haben keine klare Strategie für den Gipfel erkennen lassen. Stattdessen sind Maximalforderungen formuliert worden, auch wenn der Begriff Denuklearisierung vielleicht Interpretationsspielräume gelassen hätten. Dass Nordkorea seine Waffen nicht sofort abgeliefert hätte, lag auf der Hand. Was aber wäre passiert, wenn sich die USA übervorteilt gefühlt hätten? Hätte Trump dann nicht einen Militärschlag erwägen müssen, um sein Gesicht nicht zu verlieren? Das hätte die USA angesichts der vielen Konflikte weltweit aber vielleicht doch zu sehr strapaziert.

SPIEGEL ONLINE: Dabei hatte Nordkorea nur Stunden vorher mitgeteilt, sein Atomtestgelände zerstört zu haben.

Richter: Das Testgelände war vermutlich ohnehin schon unbrauchbar. Dieser Schritt war möglicherweise nicht mehr als eine symbolische Geste.

SPIEGEL ONLINE: Welche Reaktion könnte nun aus Nordkorea auf die Absage folgen?

Richter: Ich denke nicht, dass ein Gipfel damit endgültig vom Tisch ist. Trumps Absage ist auffallend höflich formuliert. Beide Seiten haben jetzt erst einmal Zeit gewonnen. Im Idealfall ist das Ganze nur verschoben. Und eben noch nicht völlig aufgehoben.