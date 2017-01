Neue Sanktionen USA verhängen Strafen gegen fünf Russen

Die US-Regierung verhängt weitere Strafmaßnahmen gegen Russland. Sie setzte den Leiter des russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, auf eine Sanktionsliste, wie das US-Finanzministerium am Montag mitteilte. Bastrykin ist ein enger Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Auf die Liste wurden zudem Andrej Lugowoi und Dmitri Kowtun gesetzt. Die beiden Männer werden von Behörden mit dem Tod des früheren KGB-Agenten und Putin-Kritikers Alexander Litwinenko in Verbindung gebracht. Litwinenko war 2006 in London an einer Vergiftung mit radioaktivem Polonium gestorben.

Alle fünf Männer bekommen demnach Einreiseverbote, etwaiges Vermögen in den USA wird eingefroren, und US-Bürger dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen.

Nach den Hackerangriffen im US-Wahlkampf hatte US-Präsident Barack Obama bereits Ende Dezember Strafmaßnahmen gegen Russland angeordnet. Der Kreml wies einen US-Geheimdienstbericht zurück, der die Regierung in Moskau als Drahtzieherin der Angriffe bezeichnet.

Die neuen Sanktionen stehen aber nicht im Zusammenhang mit dem Streit über mutmaßliche russische Hackerangriffe, sondern fallen unter den "Magnitsky Act" von 2012. Nach Angaben des US-Außenministeriums fallen darunter inzwischen Strafmaßnahmen gegen 44 Menschen.

Das Gesetz ist nach dem 2009 in einem Moskauer Gefängnis angeblich zu Tode geprügelten russischen Anwalt Sergej Magnizki benannt. Die USA werfen Russland in dem Fall grobe Menschenrechtsverstöße vor. Als Antwort auf den "Magnitsky Act" beschloss Moskau in einem "Anti-Magnitski-Gesetz" unter anderem ein Adoptionsverbot für US-Familien.