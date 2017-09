Grenzmauer-Streit Weißes Haus zieht Drohung offenbar zurück

Das Weiße Haus hat offenbar Abstand von Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump genommen, einen sogenannten government shutdown (deutsch: Regierungsstillstand) herbeizuführen, falls der Kongress das Geld für den Bau der geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht bewilligen sollte. Laut "Washington Post" hätten Regierungsmitarbeiter dem Kongress signalisiert, dass die benötigten 1,6 Milliarden Dollar nicht in einem Gesetz enthalten sein müssen, mit dem der Regierungsbetrieb zunächst im Herbst gesichert werden soll.

Trump fordert vom US-Kongress die Bereitstellung von Mitteln für die Mauer im neuen Haushalt. "Und wenn wir die Regierung schließen müssen - wir werden diese Mauer bauen", hatte er zuletzt gesagt. Eine Mauer an der Grenze zu Mexiko war eines seiner zentralen Wahlversprechen. Die US-Regierung hat inzwischen sogar vier Firmen beauftragt, Modelle für die Grenzmauer zu bauen.

Bei einem government shutdown müssten die Regierungsbehörden ihre Arbeit größtenteils einstellen und könnten nur noch als unerlässlich angesehene Aufgaben erledigen. Nationalparks würden geschlossen, Behördenmitarbeiter erhielten kein Geld mehr, Firmen blieben auf unbezahlten Regierungsrechnungen sitzen.

Entscheidung über Kinder illegaler Einwanderer

Eine Entscheidung des US-Präsidenten steht bei einem anderen Thema bevor: Es geht um die Zukunft von 800.000 Kindern illegaler Einwanderer in den USA. Über die Fortsetzung des unter dem Kürzel Daca bekannten Programmes seines Vorgängers Barack Obama will Trump am Dienstag entscheiden, teilte das Weiße Haus mit.

Daca war unter der Regie von Obama aufgelegt worden, um einen vorläufigen Schutzstatus für die Kinder illegaler Einwanderer zu schaffen, für die eine Abschiebung in ihre Herkunftsländer keine vernünftige Alternative darstellt. Trump hatte im Wahlkampf eine härtere Gangart gegen illegale Einwanderer angekündigt, von der auch der Nachwuchs nicht ausgenommen werden solle. Später äußerte er sich jedoch auch gegenteilig.

Bei den 800.000 Menschen handelt es sich vor allem um Kinder von Einwanderern ohne Aufenthaltsstatus aus Lateinamerika. Oft sind sie bereits als Kleinkinder mit ihren Eltern in die USA gekommen, haben nie ein anderes Land kennengelernt und empfinden die USA als ihre Heimat. 700.000 von ihnen gehen der Studie zufolge einer geregelten Arbeit nach.

Führende Vertreter seiner eigenen Partei, darunter der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan, riefen Trump dazu auf, das Programm nicht zu beenden. Eine Studie geht davon aus, dass dadurch jeden Monat 30.000 Menschen ihren Job verlieren würden, weil ihre Arbeitserlaubnis in den USA erlöschen würde.