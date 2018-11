Widerstand gegen Trump in der eigenen Partei Der wahre Republikaner

John Adams mag keinen Stillstand. Obwohl 79 Jahre alt, vergeht bei dem Rentner kaum ein Tag, an dem er nicht mindestens einen Termin hat: Früher führte er ein Anzeigenblatt, trainierte Basketballteams, arbeitete im City Council - heute engagiert er sich ehrenamtlich im Hospiz, predigt in einer Kirche. Seit ein paar Monaten aber ist er vor allem einer der engagiertesten Wahlkämpfer, den die Demokraten im Dickinson County je erlebt haben. Dabei war er vor einem Jahr noch engagierter Republikaner.

"Diese vergangenen Monate waren die besten in meinem Leben", sagt Adams an einem Abend kurz vor den Midterm-Wahlen. Er steht in einem kargen Konferenzraum in einem Hotel in Okoboji, im Nordwesten des US-Bundesstaats Iowa. Adams will ein letztes Treffen nutzen, um sich bei seinen Mitstreitern zu bedanken. Und um sie noch einmal zu motivieren.

Mehr als sechzig Männer und Frauen sind an diesem Abend zusammengekommen - für die Dickinson County Demokraten sind das enorm viele. Anfang des Jahres waren es gerade mal eine Handvoll Parteianhänger, die zu den ersten Treffen erschienen. Der Ortsverband hatte kaum Geld, kein Wahlkampfmaterial, keine Struktur.

In einem Umfeld wie Dickinson County kein Wunder: Rund 17.000 Menschen leben hier in den kleinen Ortschaften rund um die idyllischen Seen - und obwohl Iowa ein klassischer Swing State ist, haben die meisten hier in den vergangenen Jahrzehnten für die Republikaner gestimmt. (Lesen Sie hier mehr über den Wahlkampf in Iowa.)

Auch von Adams wusste jeder im Ort, dass er ein Republikaner ist. Er engagierte sich für die Konservativen, in seinem Anzeigenblatt schrieb er parteiische Kolumnen. Nach der Wiederwahl von US-Präsident George W. Bush 2004 verteidigte er darin den Republikaner, während seine Tochter - überzeugte Demokratin - ihrerseits die Entscheidung der US-Amerikaner kritisierte. Wie mit Freunden, die politisch anders dachten als er, einigte sich Adams mit ihr darauf, dass sie sich nicht einigen können.

Wechselstimmung als Fremdwort

Wer sich in den USA einmal für eine der beiden Parteien entschieden hat, ändert sein Wahlverhalten meist nicht mehr. Auch deshalb ist für Republikaner wie Demokraten schwer, sich in Hochburgen der anderen Partei durchzusetzen. Die Hoffnung der Demokraten bei dieser Wahl ruht deshalb auf den vielen Unabhängigen - und vor allem darauf, die unzähligen Nichtwähler zu mobilisieren.

John Adams ging wie selbstverständlich davon aus, dass er sein Leben lang Republikaner bleiben würde. Doch dann kürte seine Partei Donald Trump zu ihrem Präsidentschaftskandidaten. Adams tat, was er nie zuvor getan hatte: Er stimmte für einen unabhängigen Kandidaten. "Trumps Umgang mit Frauen, seine Haltung zu Waffengesetzen und seine Russland-Politik - ich konnte mich mit nichts davon identifizieren", sagt er.

SPIEGEL ONLINE John Adams in seinem Vorgarten: Wahlkampf für die Demokraten

Mit jedem Tag von Trumps Präsidentschaft habe er sich mehr und mehr Fehl am Platze gefühlt: "Alle die vorher gegen Trump waren, haben ihn als Präsident auf einmal nicht mehr infrage gestellt oder auch nur kritisiert, das hat mich entsetzt."

Dann passierte der Amoklauf von Parkland mit 17 Toten und Trump und die Republikaner reagierten in ihrer alten Manier: bloß keine schärferen Waffengesetze. Zu viel für Adams. Als seine Enkelin Olivia Dotson fragte, ob sie zusammen von Iowa nach Washington fahren wollen, um Teil des Protests gegen Waffengewalt zu werden, zögerte er nicht. "Ich habe einen wütenden Mob erwartet, aber das waren sehr angenehme Menschen, die dort demonstrierten. Und ich habe mich wohlgefühlt."

"Viele denken, ich sei alt und verrückt geworden"

Zurück in Arnolds Park ging er zum Treffen der Demokraten. In einem County, in dem manche sich nicht trauen, sich am Arbeitsplatz als Demokraten zu outen, und viele Gespräche über Politik vermeiden, ist das ein Riesenschritt. Und Adams schrieb auch noch in einem offenen Brief darüber. "Ich war nicht nervös, ich war hochmotiviert", sagt er später.

Und er ist es geblieben. Er nutzte seine Erfahrung im Anzeigengeschäft, um Werbung für die Demokraten zu gestalten. Gemeinsam mit seinen neuen Parteifreunden organisierte er Spendenabende, selbst ein Büro haben die Demokraten von Dickinson County bezogen. Adams schließt es täglich um 12 Uhr auf. "Viele denken wohl, ich sei alt und verrückt geworden", blickt Adams zurück auf die ersten Reaktionen auf seinen öffentlichen Wechsel von den Republikanern zu den Demokraten. Manche hätten sich von ihm abgewendet. "Aber ich habe das Gefühl, endlich das Richtige zu tun." Das klingt pathetisch, aber Adams nimmt man es ab.

Und er ist nicht allein. Nach und nach haben sich mehr Unentschlossene den Demokraten angeschlossen. Auch an diesem Abend ist Adams nicht der einzige Wechselwähler im Raum.

Das Treffen ist zur Hälfte vorbei, da steht ein älterer Mann auf, es ist der County Supervisor. "Ich bin seit 60 Jahren Republikaner", sagt Paul Johnson. Er habe gerade beim sogenannten early voting seine Stimme abgegeben - für die Demokraten.