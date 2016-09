Jetzt offiziell: Usbekischer Diktator Islam Karimow ist tot

Usbekistans Präsident Islam Karimow ist tot. Das gab die usbekische Regierung in Taschkent bekannt. Der 78-Jährige werde am Samstag beigesetzt.

Der usbekische Langzeitherrscher war am vergangenen Samstag mit Hirnblutungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dies hatte in dem Land mit 32 Millionen Einwohnern Angst vor möglichen Unruhen ausgelöst. Karimows Nachfolge ist nicht geregelt.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war Karimow 1991 erstmals an die Spitze Usbekistans gewählt worden. Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen stellte "institutionalisierte, systematische, ungezügelte" Folter im usbekischen Justizwesen fest.

Unruhiges Usbekistan Gerüchte über den angeschlagenen Gesundheitszustand des usbekischen Diktators gab es schon länger. Deshalb präsentierte sich Islam Karimow gern als fideler Präsident - so wie hier bei einem Musikfestival in Samarkand am 28. August 2015. Am vergangenen Samstag erlitt Karimow Hirnblutungen. Am Freitag gab die Regierung seinen Tod bekannt. Die usbekische Propaganda zeigte Karimow als gütigen Landesvater. "Unsere Kinder sollen stärker und schlauer sein als wir, und sie sollen glücklich sein", steht auf diesem Plakat in Taschkent. Karimow regierte Usbekistan 25 Jahre lang, Millionen Bürger haben nie einen anderen Staatschef kennengelernt. Eine Militärparade zum Unabhängigkeitstag. Karimow regierte Usbekistan mit harter Hand und stützte seine Macht auf die Sicherheitsapparate. Staatsbedienstete fegen den Unabhängigkeitsplatz in Taschkent. Es war das größte Massaker in Karimows Amtszeit: Im Mai 2005 töteten Sicherheitskräfte Hunderte Demonstranten in der Stadt Andischan. Sie galt jahrelang als designierte Nachfolgerin des Staatschefs: Gulnara Karimowa, seine älteste Tochter. Gulnara Karimowa, die "Paris Hilton Usbekistans" war das moderne, junge Gesicht des Landes, leitete mehrere Wohltätigkeitsorganisationen, sang im Duett mit Julio Iglesias und Gerard Depardieu, entwarf Schmuck für Chopard und präsentierte auf der New York Fashion Week eine eigene Modelinie. Außerdem war sie Botschafterin in Spanien und bei den Vereinten Nationen in Genf. Im Jahr 2013 sorgte ein öffentlicher Zwist mit ihrer jüngeren Schwester Lola Karimowa-Tilljajewa (l.) für internationales Aufsehen. Unter anderem behauptete Gulnara, Lola vergnüge sich "auf ihrer eigenen Jacht mit Koks". Bald darauf wurde die einstige Kronprinzessin unter Hausarrest gestellt. Nun gilt er als Königsmacher in Taschkent: Rustam Inojatow (l.), Chef des usbekischen Geheimdienstes. Er soll auch hinter Gulnaras Ausbootung stehen. Der seit 2003 amtierende Premierminister Shawkat Mirsijajew (l.) gilt als heißester Kandidat für das Amt des Staatschefs. "Mirsijajew hat kein Gehirn aber eine Faust", heißt es in Taschkent über ihn. Einmal soll er persönlich einen Bauern verprügelt haben, der sich über schwierige Lebensbedingungen beklagt hatte. Menschenrechtler fürchten, der 58-Jährige könne noch autoritärer regieren als Karimow. Der zweite Kandidat für Karimows Nachfolge ist Rustam Asimow. Der Finanzminister stammt aus Taschkent - genau wie Geheimdienstchef Inojatow, der möglicherweise einen Mann aus seiner Heimat an der Spitze des Landes installieren will.

Trotzdem wurde Karimow über Jahre vom Westen hofiert. Usbekistan galt als wichtiger Partner im Kampf gegen den Terror. Der deutsche Stützpunkt in der Stadt Termes, über den die Bundeswehr im Afghanistaneinsatz versorgt wurde, wurde erst Ende 2015 aufgegeben.

Karimow wurde am 30. Januar 1938 in Samarkand geboren und studierte Maschinenbau. Um dem Wüstenland Usbekistan eine eigene Identität zu geben, berief sich der persönlich eher unscheinbare Karimow auf den grausamen Mongolenherrscher Timur. Der hatte im 14. Jahrhundert ein großes Reich bis nach Europa erobert.

Wirtschaftlich brachte er Usbekistan kaum voran, auch wenn das Land mit seinen etwa 32 Millionen Einwohnern über Gold, Silber, Gas, Öl und Kohle verfügt und Baumwolle produziert. Der Reichtum landete wohl vor allem bei seinem Familienklan. Von den zwei Töchtern wollte er die ältere namens Gulnara zur möglichen Nachfolgerin aufbauen. Doch die Familie zerstritt sich in seinen letzten Lebensjahren.